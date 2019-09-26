афиша
афиша
Регистрация
Валерий Леонтьев с Юбилейным туром

Валерий Леонтьев с Юбилейным туром

9 декабря в Туле состоится грандиозный концерт Валерия Леонтьева «Я вернусь…»
 
Популярнейший российский певец отмечает на прославленной сцене свое 70-летие. По традиции энергичный, молодой и задорный артист исполнит многочисленные хиты, подводя неокончательную черту на своем творческом пути, который начался еще в 1972 году. Организаторы обещают беспрецедентное шоу не только с лучшими шлягерами, но и неистовыми танцами, ярчайшими декорациями, сногсшибательными костюмами, уникальным светом и неожиданными режиссёрскими ходами.
 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
9 декабря 2019, понедельник
19:00
 В календарь
 В календарь
+1
Касса
ТоЛЧёк
Купить билет
15 декабря, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 325 ₽
Summit
Купить билет
28 декабря, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400-900 ₽
Урод
Купить билет
25 декабря, среда 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Grivina
Купить билет
22 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Новогодняя вечеринка в немецких традициях
Купить билет
30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Гитарный калейдоскоп
Купить билет
17 декабря, вторник 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.