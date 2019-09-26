Валерий Леонтьев с Юбилейным туром

9 декабря в Туле состоится грандиозный концерт Валерия Леонтьева «Я вернусь…»

Популярнейший российский певец отмечает на прославленной сцене свое 70-летие. По традиции энергичный, молодой и задорный артист исполнит многочисленные хиты, подводя неокончательную черту на своем творческом пути, который начался еще в 1972 году. Организаторы обещают беспрецедентное шоу не только с лучшими шлягерами, но и неистовыми танцами, ярчайшими декорациями, сногсшибательными костюмами, уникальным светом и неожиданными режиссёрскими ходами.