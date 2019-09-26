Валерий Леонтьев с Юбилейным туром
9 декабря в Туле состоится грандиозный концерт Валерия Леонтьева «Я вернусь…»
Популярнейший российский певец отмечает на прославленной сцене свое 70-летие. По традиции энергичный, молодой и задорный артист исполнит многочисленные хиты, подводя неокончательную черту на своем творческом пути, который начался еще в 1972 году. Организаторы обещают беспрецедентное шоу не только с лучшими шлягерами, но и неистовыми танцами, ярчайшими декорациями, сногсшибательными костюмами, уникальным светом и неожиданными режиссёрскими ходами.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
9 декабря 2019, понедельник
19:00
15 декабря, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 400-900 ₽
25 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
22 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
17 декабря, вторник 18:30
₽ Билеты: 400-450 ₽