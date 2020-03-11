Shortparis
В клубе Backstage выступит группа Shortparis. Эта группа известна умением работать даже на неподготовленных для перформансов площадках вроде стрип-клуба, цирка или продуктового магазина и за семь лет существования успела заработать репутацию лучшей концертной группы в России.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
6 мая 2020, среда
19:00
14 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
7 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽