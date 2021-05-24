Shortparis
2 июня в клубе Backstage состоится концерт петербургской авант-панк-группы Shortparis. Развлечение - деятельность для приобретения удовольствия и снятия скуки, проведение досуга.
Индустрия развлечения - коммерческая деятельность в сфере организации и проведения досуга. Концерт - массовое зрелищное событие, проходящее в закрытом помещении или на открытом воздухе.
Ритуал – совокупность действий, сопровождающих религиозный акт или сакральную церемонию. Характеризуется символичностью действий, утратой их утилитарного значения в строго установленной и демонстративной форме.
Shortparis - музыкальный коллектив, исследующий границы элитарного и массового искусства.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
2 июня 2021, среда
19:00
8 - 29 июня
14 июня, понедельник 10:00
₽ Билеты: 8800 ₽
20 июня, воскресенье 17:30
₽ Билеты: 500 ₽
4 июня, пятница 18:00
₽ Билеты: 300 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽