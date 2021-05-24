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Shortparis

Shortparis

2 июня в клубе Backstage состоится концерт петербургской авант-панк-группы Shortparis. Развлечение - деятельность для приобретения удовольствия и снятия скуки, проведение досуга.
 

Индустрия развлечения - коммерческая деятельность в сфере организации и проведения досуга. Концерт - массовое зрелищное событие, проходящее в закрытом помещении или на открытом воздухе.
 
Ритуал – совокупность действий, сопровождающих религиозный акт или сакральную церемонию. Характеризуется символичностью действий, утратой их утилитарного значения в строго установленной и демонстративной форме.
 
Shortparis - музыкальный коллектив, исследующий границы элитарного и массового искусства.
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
2 июня 2021, среда
19:00
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Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
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4 июня, пятница 18:00
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 ₽  Билеты: 300 ₽
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 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
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 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
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