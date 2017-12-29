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Наутилус Помпилиус

Наутилус Помпилиус

29 марта в ГКЗ состоится грандиозное событие, на которые приглашены любители настоящего русского рока — легендарный «Наутилус Помпилиус» празднует 35 лет творчества!

История целого поколения в удивительном сценическом оформлении. Это нельзя пропустить, это нужно увидеть.

Вячеслав Бутусов представит зрителям совершенно новую программу, в которую войдут любимые хиты прошлых лет, а также современное прочтение песен из репертуара группы. Концерты станут отправной точкой в большом юбилейном туре по городам России и за рубежом.

За 35 лет музыкальная эпоха под названием «Наутилус Помпилиус» многому научила нас: и слушателей, и музыкантов. Научила слышать больше, чувствовать глубже, дышать в полную силу и не быть равнодушными — ни к окружающему миру, ни к тем, кто рядом с нами, ни к самим себе. «НАУ» сумел создать гимн не одного поколения, — актуальный, атмосферный, наполненный смыслом и душой. Когда-то Илья Кормильцев сказал: «Эта музыка будет вечной», и эти слова стали пророческими.

История группы Nautilus Pompilius — это настоящая жизнь, со своими сложностями и переменами, романтикой и страстями, но главной её целью всегда было творческое созидание. Десятки записанных хитов, знакомых и любимых тысячами людей по всему миру, эмоции и воспоминания, которые навсегда остаются в сердцах тех, кто проходит свой путь под музыку «НАУ» — это более чем достойный результат.

Впрочем, об итогах говорить рано — лучше продолжать стремиться. К новым вехам, ярким песням и совместным открытиям. Таким открытием обещает стать большой юбилейный концерт «Наутилуса».

Стоимость билетов от 1000 до 4500 Р.

Справки по телефонам: 79−03−86, 8−905−621−60−02.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
29 марта 2018, четверг
19:00
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