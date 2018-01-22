афиша
афиша
Регистрация
Инкогнито

Инкогнито

16 февраля на сцене тульского Harats Pub группа «Инкогнито» выступит с большим сольным концертом, на котором состоится презентация сингла «Курт Кобейн».

Сольный концерт — повод познакомиться с творчеством музыкантов и услышать песни не только с альбомов «Волна» и «Дирижер», но и песни, которые войдут в новый альбом группы.

Группа «Инкогнито» была образована в 2014 Станиславом Шклярским, на счету группы уже есть два выпущенных альбома «Волна» и «Дирижер». Также группа уже заявилась выступлениями на главных рок-фестивалях страны — «Воздух», «Окна Открой!» и «Нашествие».

Стоимость входного билета: 900 рублей. По вопросу бронирования столиков (за отдельную плату) обращайтесь по телефону 385−285.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
16 февраля 2018, пятница
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.