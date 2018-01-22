16 февраля на сцене тульского Harats Pub группа «Инкогнито» выступит с большим сольным концертом, на котором состоится презентация сингла «Курт Кобейн».

Сольный концерт — повод познакомиться с творчеством музыкантов и услышать песни не только с альбомов «Волна» и «Дирижер», но и песни, которые войдут в новый альбом группы.

Группа «Инкогнито» была образована в 2014 Станиславом Шклярским, на счету группы уже есть два выпущенных альбома «Волна» и «Дирижер». Также группа уже заявилась выступлениями на главных рок-фестивалях страны — «Воздух», «Окна Открой!» и «Нашествие».

Стоимость входного билета: 900 рублей. По вопросу бронирования столиков (за отдельную плату) обращайтесь по телефону 385−285.