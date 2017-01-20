До сих пор у некоторых меломанов бытует стереотип восприятия духового оркестра как коллектива, предназначенного играть марши и вальсы на городских площадях и парках. Тульский губернаторский духовой оркестр давно вышел за рамки этого образа. Сегодня это мощный профессиональный концертный коллектив, исполняющий музыку самых разных жанров и стилей.

В новую программу оркестра, которую он презентует 19 февраля, включены обработки классических произведений, джазовых и эстрадных мелодий, испанские пасадобли, балканские танцы, кельтская народная музыка.

В этот вечер также прозвучат произведения народного артиста РФ, известного российского дирижера и композитора Валерия Халилова. С апреля по декабрь 2016 года он возглавлял Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова. Валерий Халилов погиб 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем.

Исполнители:

Губернаторский духовой оркестр

Художественный руководитель — заслуженный артист России Полислав Балин

Главный дирижер — заслуженный артист России

Александр Морозов

Дирижер — Владимир Леер

Тульский государственный хор. Художественный руководитель — Александр Соловьёв. Главный дирижёр — Георгий Августинович

Солисты: заслуженные артисты России: Вячеслав Сладков и Геннадий Шеверев, лауреат международных конкурсов Галина Некрасова Сергей Сусленков.

Цена билета: 250−500 Р.