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Гарик Сукачев

Гарик Сукачев

Долгожданный и единственный концерт Гарика Сукачёва и воссоединившейся «Бригада С», при участии Сергея Галанина и Сергея Воронова! Лидер легендарного коллектива, официально прекратившего свое существование в 1993 году, периодически собирает группу для концертной деятельности. Так, в прошлом году группа была воссоздана для двух концертов, посвященных 30-летию Московской рок-лаборатории.

 

В ее состав, помимо Гарика Сукачева, вошли бас-гитарист Сергей Галанин, гитарист Сергей Воронов, духовики Максим Лихачев и Евгений Коротков, а также бессменный член коллектива «Неприкасаемые» гитарист Дмитрий Варшавчик.

Цена билетов от 1000 до 4000 Р. Справки по телефонам: 8−905−621−31−61, 79−03−86. Билеты продаются в Центральном Универмаге.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
16 ноября 2017, четверг
19:00
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