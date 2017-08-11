Гарик Сукачев
Долгожданный и единственный концерт Гарика Сукачёва и воссоединившейся «Бригада С», при участии Сергея Галанина и Сергея Воронова! Лидер легендарного коллектива, официально прекратившего свое существование в 1993 году, периодически собирает группу для концертной деятельности. Так, в прошлом году группа была воссоздана для двух концертов, посвященных 30-летию Московской рок-лаборатории.
В ее состав, помимо Гарика Сукачева, вошли бас-гитарист Сергей Галанин, гитарист Сергей Воронов, духовики Максим Лихачев и Евгений Коротков, а также бессменный член коллектива «Неприкасаемые» гитарист Дмитрий Варшавчик.
Цена билетов от 1000 до 4000 Р. Справки по телефонам: 8−905−621−31−61, 79−03−86. Билеты продаются в Центральном Универмаге.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
16 ноября 2017, четверг
19:00