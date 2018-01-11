Заслуженный артист России Евгений Дятлов в сопровождении «АкадэМ квинтета»:

руководитель Николай Криворучко (гитара),

Вячеслав Овечкин (скрипка),

Олег Коляденко (баян),

Армен Нахапетян — кларнет-саксофон,

Владислав Кроль — контрабас.

В репертуаре Евгения Дятлова — русские и цыганские романсы, военные и авторские песни, танго, лирический репертуар. По мнению артиста, «самая честная музыка — та, которая проверена временем».

Творчество замечательного петербургского театрального артиста, заслуженного артиста России, сыгравшего более десятка ролей в кино, неразрывно связано с музыкой.

Начиная с середины 90-х годов, Евгений Дятлов известен как поющий драматический артист и великолепный исполнитель русского романса и лирической песни. Он завоевал любовь огромной армии поклонников как музыкант и певец. На протяжении 20 лет Евгений Дятлов выступает на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга и Москвы, активно гастролирует по городам России и за рубежом.

В творческой биографии Евгения как певца были яркие музыкальные альянсы с Олегом Погудиным, Тамарой Гвердцители, Мананой Гогитидзе, Дианой Арбениной.

Свою сольную карьеру Евгений Дятлов начал с исполнения русских и цыганских романсов. Позже к ним добавились военные и авторские песни, танго, лирический репертуар.

По мнению артиста «самая честная музыка — та, которая проверена временем». Известные песни, звучащие на концертах Евгения Дятлова, всегда вызывают глубокий отклик у публики благодаря искренности и проникновенности исполнения.

В программе народные, авторские и лирические песни, романсы.