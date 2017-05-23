«Серебряный» и «золотой» призер «Евровидения», один из самых популярных российских певцов, яркий и обаятельный, харизматичный и чувственный Дима Билан подготовил для своих поклонников праздник — новую концертную программу «35 неделимые».

Он востребован и популярен, его выступления в любом городе страны ждут как особенное событие!

Это уникальный исполнитель, который начинал свою карьеру как кумир молодежи, как «ночной хулиган». Со временем он не только не растерял свою публику, но и завоевал огромный авторитет и доверие у более взрослой аудитории, ведь во время выступления он отдает всего себя зрителю без остатка.

В мае 2006 года о Диме Билан узнала вся Европа, когда он представлял Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» с песней «Never Let You Go». Тогда он занял второе место. А уже в 2008 году он повторно принял участие в этом песенном конкурсе. Искренней композицией «Believe me» он завоевал весь мир, заняв первое место. Он стал первым российским исполнителем, который победил в этом конкурсе. Дима Билан стал «номером один».

В 2014 году Дима открыл новые грани своей творческой личности и стал сниматься в кино. В феврале 2016 на большие экраны вышел фильм «Герой», сюжет которого основан на событиях Первой мировой войны. В картине артист играет сразу две главные роли: белого офицера и нашего современника.

Помимо всеми любимых хитов «Ты должна рядом быть», «Beliеve me», «На берегу неба», «Невозможное возможно», «Never let you go» и многих других, Дима исполнит на концерте новые композиции, которые уже успели завоевать любовь слушателей. Прозвучит заглавная песня с нового альбома Билана «Не молчи» — одноименная композиция посвящена детям с особенностями развития. Эта работа — попытка напомнить обществу о людях с особыми потребностями, о том, как важна поддержка и понимание семьям, воспитывающим необычных детей. Новый альбом представляет новый этап в творчестве певца. Пластинка объединила песни в разной стилистике, показав многогранность и естественную трансформацию музыканта из одной ипостаси в другую.

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