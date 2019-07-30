На манеже стадиона «Арсенал» пройдет концерт Димы Билана. Музыкант представит новое шоу «Планета Билан».

«Планета Билан» — это шоу в новом для России формате на стыке музыки, перформанса, кино и героического комикса. Это фильм в жанре фэнтези, сыгранный вживую на сцене! Специально для этого шоу Дима Билан снимает эпизоды-исповеди о своей жизни. Шоу, задуманное как фантастический байопик, основано на реальных чувствах, где главная тема — это поиск себя. Здесь нет фактов биографии, есть лишь только ощущения, переживания и эмоции, через которые перед зрителем открывается внутренний мир героя.

Единственный победитель Евровидения от России, 7 кратный победитель EMA, единственный в истории обладатель 17 тарелок Муз-ТВ, лидер ротаций, чартов и музыкальных премий Дима Билан представит в 2019 году первое живое фэнтези шоу «Планета Билан».

Музыкант готовит программу мирового уровня со спецэффектами и неожиданными световыми решениями. Перед зрителями раскинется огромная сцена-космолет, на котором герой путешествует по своей Вселенной и с помощью невероятных декорации попадает в параллельные реальности своей души. Но главное — это два с лишним часа живого голоса и лучших песен Димы Билана в сопровождении музыкантов и танцоров.

Дима в «Планете Билан» — это голос, который вы еще не слышали. Это внутренний голос артиста, который прозвучит на весь космос.