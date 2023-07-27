Страна: Япония

Премьера: 31.08.2023

Режиссер: Хидэо Наката

Актеры: Нанако Мацусима, Мики Накатани, Хироюки Санада, Юко Такэути, Хитоми Сато, Еити Нумата, Ютака Мацусигэ, Кацуми Мурамацу, Рикия Отака, Масако

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 96 минут

Рейтинг: 6.90

Впервые в кинопрокат выходит культовый японский хоррор «Звонок» Хидэо Накаты, отмечающий в этом году 25-летие. Сеансы пройдут как на японском языке с русскими субтитрами, так и с новым закадровым переводом. «Звонок» — подлинный феномен современного кино. Это не просто один из самых влиятельных хорроров последних десятилетий, но и по-настоящему жуткий и зловещий фильм о первобытном ужасе, пробирающем до самого нутра при встрече с иррациональным. Даже четверть века спустя он способен настолько разбередить воображение, что после просмотра невольно начинаешь с подозрением коситься на телевизоры, обходить стороной колодцы и вздрагивать от звука телефонного звонка.