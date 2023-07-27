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Звонок

Звонок

Страна:
Япония
 
Премьера:
31.08.2023
 
Режиссер:
Хидэо Наката
  
Актеры:
Нанако Мацусима, Мики Накатани, Хироюки Санада, Юко Такэути, Хитоми Сато, Еити Нумата, Ютака Мацусигэ, Кацуми Мурамацу, Рикия Отака, Масако
  
Жанр:
Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
96 минут
  
Рейтинг:
6.90
 
 

Впервые в кинопрокат выходит культовый японский хоррор «Звонок» Хидэо Накаты, отмечающий в этом году 25-летие. Сеансы пройдут как на японском языке с русскими субтитрами, так и с новым закадровым переводом. «Звонок» — подлинный феномен современного кино. Это не просто один из самых влиятельных хорроров последних десятилетий, но и по-настоящему жуткий и зловещий фильм о первобытном ужасе, пробирающем до самого нутра при встрече с иррациональным. Даже четверть века спустя он способен настолько разбередить воображение, что после просмотра невольно начинаешь с подозрением коситься на телевизоры, обходить стороной колодцы и вздрагивать от звука телефонного звонка.

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