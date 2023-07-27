Звонок
Страна:
Япония
Премьера:
31.08.2023
Режиссер:
Хидэо Наката
Актеры:
Нанако Мацусима, Мики Накатани, Хироюки Санада, Юко Такэути, Хитоми Сато, Еити Нумата, Ютака Мацусигэ, Кацуми Мурамацу, Рикия Отака, Масако
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
96 минут
Рейтинг:
6.90
Впервые в кинопрокат выходит культовый японский хоррор «Звонок» Хидэо Накаты, отмечающий в этом году 25-летие. Сеансы пройдут как на японском языке с русскими субтитрами, так и с новым закадровым переводом. «Звонок» — подлинный феномен современного кино. Это не просто один из самых влиятельных хорроров последних десятилетий, но и по-настоящему жуткий и зловещий фильм о первобытном ужасе, пробирающем до самого нутра при встрече с иррациональным. Даже четверть века спустя он способен настолько разбередить воображение, что после просмотра невольно начинаешь с подозрением коситься на телевизоры, обходить стороной колодцы и вздрагивать от звука телефонного звонка.
Сегодня
|
20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, понедельник
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 сентября, вторник
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 сентября, среда
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:05
11 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
12 сентября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
13 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:45
13 - 20 сентября
22 июня - 13 сентября
31 августа - 14 сентября
20 апреля - 13 сентября
19 августа - 13 сентября
7 - 10 сентября