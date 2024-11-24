Финансовая состоятельность Овнов под угрозой, а Близнецов ждет нежный и страстный роман

Овен (21.03−20.04): После этой недели вы либо почувствуете, что значит вкус победы, либо вам придется некоторое время потратить на исправление просчетов и ошибок. Чтобы свести к минимуму риск потерь, не принимайте скоропалительных решений. Но главное — не настаивайте на своем мнении в кабинете начальства или в споре со своей второй половиной. До среды лучше заниматься наведением порядка — везде, где это требуется. Легче разрушать, чем строить и договариваться. С четверга ваш пыл несколько поубавится, зато удастся получить от жизни больше удовольствий.

Про деньги. Во вторник и среду лучше обходить магазины стороной, стараясь не прельщаться заманчивыми предложениями, так как в выходные вы купите то же самое со скидками. Финансовое положение может подорвать ваша необязательность, опоздания и прогулы.

Про любовь. На этой неделе желательно не совершать легкомысленных и необдуманных поступков, о которых вы будете потом сожалеть. Хорошо бы избежать вулканических взрывов в личных отношениях. Стремитесь к гармонии.

Про интим. Вам захочется жить по совести, причем это странное желание распространяется даже на постель. Что бы с вами ни проделывал ваш спутник/спутница жизни, вам немедленно захочется отплатить ему/ей той же монетой. В общем, в их же интересах проделать с вами много чего...

Благоприятные дни: 27, 30; неблагоприятные: 25.

Телец (21.04−21.05): Эта неделя готовит для вас немало сюрпризов. Приготовьтесь сделать неожиданные открытия, услышать откровенные высказывания или получить предложения. Главное — оставить позади нерешительность и попытаться выйти на новый уровень. Иначе шанс будет упущен. Более основательно подойти к решению важных вопросов вы сможете в четверг. Решайтесь на перемены в личной жизни, давайте начало новым темам и проектам, экспериментируйте. В выходные друзья не дадут вам скучать. Найдите время подготовиться к новой неделе — вас ждет много работы.

Про деньги. Постарайтесь отнестись скептически к заманчивому предложению о быстром заработке без договоров и оформления. Оно может принести одни потери. Берегите свой кошелек. Не тратьте деньги на ненужные вещи.

Про любовь. Звезды подсказывают, что сейчас не самое лучшее время пускаться в авантюрные приключения. А вот отношения с постоянным партнером станут более близкими.

Про интим. У Тельцов намечается легкий флирт, который может закончиться чем-то серьезным, но при условии, что их будут долго и упорно уговаривать. Рекомендуется также организовывать проведение «эротического досуга» на «внешней» территории, то есть не дома, а хотя бы... на отапливаемом балконе!

Благоприятные дни: 26, 30; неблагоприятные: 28.

Близнецы (22.05−21.06): Всю неделю будет ощущаться непреодолимое желание действовать. Но как раз инициатива может погубить некоторые ваши планы. Лучше переждать и сосредоточиться на тех проектах, от которых отдача ожидается в будущем. С четверга можно вести переговоры, исправлять ошибки, если поймете, что это нужно для дела или душевного спокойствия. Меньше думайте о себе, больше — об окружающих. Разберитесь с беспорядком в шкафах или подвалах. В выходные активно участвуйте в мероприятиях, на которые вас пригласят друзья, но не поддавайтесь соблазнам.

Про деньги. Ваше творчество принесет вам высокий и стабильный доход. Особенно если ваши идеи будут небанальны и остроумны. Удачное время для решения налоговых вопросов.

Про любовь. Оберегайте свои отношения с любимым человеком, они станут более нежными и страстными. Ваш роман порадует вас обоих и вдохновит.

Про интим. Вам, по мнению небесных светил, стоит акцентировать внимание на элементах стриптиза, как телесного, так и душевного. Попробуйте перед сном не как обычно — быстро скинуть нижнее белье и нырнуть под одеяло — а раздеться осмысленно и красиво. Ваше драгоценное «сокровище», несомненно, оценит ваше желание развлечь его/ее на сон грядущий...

Благоприятные дни: 25, 29; неблагоприятные: нет.

Рак (22.06−22.07): Сдерживайтесь, если чувствуете, что окружающие подстрекают вас к выяснению отношений. Незначительного повода будет достаточно, чтобы вырвались наружу накопившиеся обиды или раздражение. Сейчас вам будет сложно совладать с чувствами. Но результаты словесных баталий не обязательно будут деструктивными — откровенность поможет решить некоторые вопросы, которые вы долгое время откладывали в долгий ящик. Вторую половину недели посвятите нововведениям — делайте покупки, меняйте личный имидж или начинайте ремонт в доме.

Про деньги. Финансовое положение стабильно, но желательно воздержаться от авантюр. Вторник — не лучший день для крупных приобретений. В среду возможны важные переговоры. Покупки будут удачны в воскресенье.

Про любовь. Больше времени проводите вместе с любимым человеком. Постарайтесь держаться подальше от назойливых советов доброжелателей, не позволяйте посторонним вмешиваться в вашу личную жизнь.

Про интим. Вы готовы выполнить сейчас любой каприз своего напарника/напарницы по сексуальным игрищам, с одним условием: что те возвеличат и восхвалят вас за это. И не просто на словах, а напишут вам целое любовное послание с признательностью за все вами сделанное. Если же этого не случится — не видать им больше вашей благосклонности, как своих ушей...

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 26.

Лев (23.07−23.08): Постарайтесь правильно расставить приоритеты. В первую половину недели вы будете чувствовать себя вправе вмешиваться в ход событий и с удовольствием проявите лидерские качества в сложных ситуациях. Будет лучше, если ваша активность не рассеется и вы позаботитесь о долговременных перспективах — как для себя, так и для коллектива. Вторая половина недели поставит более серьезные вопросы, решение которых может существенно изменить ваш социальный статус. В личной жизни постарайтесь не оказаться перед сложной проблемой выбора.

Про деньги. Благоприятное время для коммерческой деятельности. Конфликт с начальством может отразиться на вашем финансовом положении, так что рисковать не стоит, ищите компромиссный вариант.

Про любовь. На этой неделе было бы полезно разобраться в своих чувствах и желаниях, а также, наконец, прислушаться к тому, что настойчиво советует интуиция. Не исключено, что рядом с вами вовсе не тот, кто вам нужен.

Про интим. «На чужой роток не накинешь платок» — эта поговорка вполне характеризует ваше общение с окружающими вас людьми. Каким-то волшебным образом они окажутся в курсе вашей личной и даже отчасти интимной жизни. А также сочтут своим долгом не только вас расспросить, но еще и надавать кучу советов.

Благоприятные дни: 26, 27; неблагоприятные: 29.

Дева (24.08−23.09): Самое главное на этой неделе — не отвлекаться на мелочи, не принимать скоропалительных решений и контролировать эмоции. Тогда, несмотря на трудности, вам удастся не только избежать неприятностей, но и приобрести новых друзей в борьбе за отстаивание интересов дела. С четверга можете подводить итоги. Теперь больше времени будет оставаться на личные дела. Романтические настроения расширят круг ваших интересов и вызовут желание вложить некоторые средства в изменение личного имиджа. За покупками лучше всего отправляться в четверг.

Про деньги. Финансовая стабильность будет возможна, но ее достижение потребует больших усилий. Не расслабляйтесь и не опаздывайте, иначе вам не миновать потери денег. В пятницу стоит задуматься над новым проектом или новой должностью.

Про любовь. Жизнь — театр, а люди в нем — актеры. Только не увлекайтесь любовной игрой. В отношениях нужна искренность и честность. Все тайное скоро станет явным.

Про интим. Звезды предлагают вам сейчас хорошенько подразнить вашего избранника/избранницу, прежде чем допустить «к телу». Начните с медленного вашего раздевания на их глазах, поглаживая себя всюду и не обращая на «зрителя» никакого внимания. А продолжить можно в ванной, где вы сможете ласкать себя мягкими и настойчивыми струями — опять-таки, временно «игнорируя» смотрящего на вас партнера.

Благоприятные дни: 30, 1; неблагоприятные: 27.

Весы (24.09−23.10): На работе вас ждут новости, которые заставят изменить планы. Вполне вероятен выбор новых ориентиров или перестановки в коллективе. Или придется заняться исправлением ошибок, допущенных ранее, что не вызовет у вас большого энтузиазма. В доме может возникнуть неожиданное решение расправиться с беспорядком. И в этом вы преуспеете, тем самым освободив место для новых приобретений, которыми лучше заняться в четверг или воскресенье. В личной жизни за эту неделю вы можете и завязать, и разорвать отношения. Заранее оцените перспективы.

Про деньги. Финансовое положение не вызовет особого беспокойства. Дополнительная нагрузка может принести хорошую прибыль и моральное удовлетворение. Постарайтесь не влезать в долги и не брать кредиты.

Про любовь. В эти дни вам с любимым человеком не всегда удастся найти общий язык, но не сдавайтесь перед этими трудностями, они преодолимы. В пятницу стоит обсудить то, что вас волнует.

Про интим. Посредственный и даже серый период. Серые люди, мутные разговоры, скучные объятия... Как вам это все надоело! Но ведь калейдоскоп вашей жизни встряхиваете вы сами — и никто вам не мешает встретить новый день — сегодня в полночь — где-нибудь в необычном месте?

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 29.

Скорпион (24.10−22.11): После небольшой передышки вы снова на передовой. Ценные советы и помощь могут прийти издалека. Вы можете почувствовать, что вам не хватает знаний, чтобы продвинуть какой-то из своих проектов. И нужно будет выделить время на работу с информацией, чтобы выработать целостное понимание вопроса и иметь взвешенные аргументы для отстаивания своей позиции. В любви ждите неожиданных перемен. Вы готовы творчески подойти к развитию отношений, но может случиться, что после этой недели вы будете сами себе удивляться. И лучше не торопиться.

Про деньги. Вас ждут выгодные предложения в сфере бизнеса и коммерции. Можно заключать новые контракты, искать новых партнеров. Звезды обещают значительные денежные поступления.

Про любовь. Ваши отношения накалены почти до предела, но вас это только возбуждает. Не отказывайтесь от своей пламенной страсти. Не бойтесь потерять голову от любви. Чувства взаимны.

Про интим. Сексуальные подвиги вам придется совершать в какой-нибудь другой раз, но точно не сейчас. Наверняка начальство захочет завалить вас дополнительной работой, мотивируя это тем, что уж больно у вас цветущий вид. Не огорчайтесь — ведь подобный комплимент от руководства свидетельствует, что вы свое наверняка наверстаете, причем в самое ближайшее время.

Благоприятные дни: 25, 28; неблагоприятные: 29.

Стрелец (23.11−21.12): По-прежнему ставьте семейные ценности и благополучие во главу угла. Если близкие возьмут на себя решение домашних вопросов, то вы сможете продвинуть свои деловые интересы. Командировки или возможность повысить квалификацию тоже могут расширить ваши перспективы в будущем. А занятия в клубах или спортивных секциях насытят вашу жизнь новыми впечатлениями. Неделя предстоит активная и лучше не распыляться по мелочам, а выбрать несколько наиболее интересных направлений и постараться достичь впечатляющих результатов.

Про деньги. Важно проработать все позиции в договоре и не упускать ни малейшего шанса. На этой неделе вероятны дополнительные доходы. Сейчас лучше всего хранить деньги на долгосрочных вкладах.

Про любовь. Романтическое увлечение может вскружить вам голову, но не будьте излишне доверчивы. Не давайте денег в долг новому поклоннику, его интерес может быть меркантильным.

Про интим. Большую часть дам-Стрельцов на этой неделе невероятно привлекают мужчины с небольшой щетиной на лице, особенно на подбородке. Возможно, это связано с вашим сильным подсознательным тяготением именно к такому «самцу», поскольку только он сможет укротить ваш бурный нрав и подчинить вас себе в постели! Мужчины на этой неделе отдыхают и набираются сил, им не до секса.

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 1.

Козерог (22.12−20.01): Попробуйте искренне выражать свои эмоции в отношениях с коллегами и близкими. Но не навязывайте свою точку зрения и не торопите других быть столь же откровенными. Возможно, для вас пришло время перевернуть новую страницу в своей жизни. И вы можете себе позволить спонтанные решения и поступки. Природная сдержанность поможет ощутить ту грань, которую лучше не переходить, но смена стиля или направления деятельности может открыть перед вами совершенно новые перспективы. И только в личных отношениях пока лучше ничего не менять.

Про деньги. В понедельник и пятницу отложите все дела, связанные с недвижимостью, особенно через посредников. Постарайтесь разумно распоряжаться деньгами, не совершайте спонтанных покупок. Четверг — благоприятный день для переговоров и собеседований.

Про любовь. Не всякий ветер перемен сулит улучшение. Прежде чем кардинально менять свою личную жизнь, стоит хорошенько подумать. Звезды не советуют рушить устоявшиеся отношения и уходить к новому возлюбленному.

Про интим. Судя по всему, запасы сил Козерогов стремительно подходят к концу. Поднять тонус и настроение им поможет не что иное, как легкая интрижка, которая сейчас начнет потихоньку наклевываться. Если вы не будете чрезмерно легкомысленны и насмешливы, то не упустите свой шанс.

Благоприятные дни: 25, 1; неблагоприятные: 26.

Водолей (21.01−19.02): Расслабьтесь и доверьтесь интуиции. Вам предстоит многому удивиться, но события этой недели приведут к завершению некоторые темы, которые долгое время не давали вам покоя. Теперь вы получите ясные ответы на свои вопросы и сделаете выбор по своему усмотрению. Волна чувств может вынести вас в океан блаженства, но оставьте себе возможность вернуться на прежние позиции. Ваши желания и цели сейчас целиком во власти настроения. В выходные задумайтесь о том, что сейчас является самым главным, и начинайте корректировать свои планы.

Про деньги. В понедельник, оформляя бумаги и документы, не спешите, чтобы не допустить досадных ошибок. Ваши старания будут вознаграждены, соответствующим гонораром в середине недели. В пятницу будет трудно добиться своего на переговорах.

Про любовь. В начале неделе вы можете оказаться на перепутье. Вам нужно что-то выбрать, принять важное решение, а ваш избранник не спешит помочь. Главное — спокойствие и уверенность в себе.

Про интим. Водолеи на этой неделе будут конкретны и лаконичны. Им захочется решить все назревшие эротические вопросы сразу и без особенных проволочек. Поэтому не планируйте долгих прелюдий, ужинов со свечами и так далее. Быстренько покормите пиццей и забирайте в спальню. А там уже четко и конкретно доказывайте, как сильно вы его/ее любите...

Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 27.

Рыбы (20.02−20.03): Сейчас вы держите в руках нити своей судьбы. Любовь и благосостояние, участие в делах семьи и новые направления деятельности — все это может получить развитие. Но от вас потребуется осторожность в продвижении своих намерений, поскольку действовать придется в напряженной атмосфере. Никого не критикуйте, не требуйте и не торопитесь. Принимайте только взвешенные решения. В любви это сделать будет сложнее. Чтобы жажда приключений не увела вас далеко от дома, попробуйте внести обновление и радость в отношения с постоянным партнером.

Про деньги. На этой неделе можно начинать реорганизацию бизнеса. Возможно принятие важного решения о прекращения сотрудничества с деловым партнером. Не исключены сложности и перемены на работе.

Про любовь. Вы будете склонны к поиску идеала. Постарайтесь при этом не слишком сильно обидеть близкого вам человека, иначе не миновать вам раздумий над разбитым корытом. В вашей паре не исключены серьезные конфликты.

Про интим. У Рыб сейчас появится неплохая возможность посвятить себя целиком и полностью неге в объятиях своего ненаглядного. Если сможете это себе позволить — сбегите оба с работы под любым предлогом и наслаждайтесь прогулкой, словно школьники. Секс поощряется соответствующий — озорной и даже шкодный!

Благоприятные дни: 28, 29; неблагоприятные: 1.