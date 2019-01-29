Зубы, писать и в постель!
Страна:
Франция, 2018
Премьера:
в РФ 31.01.2019
Режиссер:
Эммануэль Жилибер
Актеры:
Арно Дюкре, Луиз Бургуан, Тимео Болланд, Саския де Мелу Диллэ, Лорен Ферраро, Микаэль Коэн, Колетт Крафф, Эрве Маскелье, Роби Шинаси, Джоана Прейсс
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
105 мин
Антуан — убежденный холостяк, соблазнитель и любитель вечеринок. Он живет в роскошных парижских апартаментах со своим приятелем Томасом. Когда Томас переезжает в Лос-Анджелес, он находит Антуану нового сожителя на замену: «Жанна, рост 170 см, голубые глаза». Описание внешности выглядит весьма соблазнительным, вот только Антуан никак не мог предположить, что обаятельная Жанна приедет не одна. С ней окажутся восьмилетний Тео и пятилетняя Лу. Вовсе не собиравшемуся становиться отцом Антуану придется испытать на себе все «прелести» семейной жизни…
Сегодня
|17:00
|Киносити
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|17:00
|Киносити
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 февраля, суббота
|17:00
|Киносити
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 февраля, воскресенье
|17:00
|Киносити
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 февраля, понедельник
|17:00
|Киносити
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 февраля, вторник
|17:00
|Киносити
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 февраля, среда
|15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
Завтра
|Киносити
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
2 февраля, суббота
|Киносити
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
3 февраля, воскресенье
|Киносити
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
4 февраля, понедельник
|Киносити
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
5 февраля, вторник
|Киносити
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
6 февраля, среда
|Киносити
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:50