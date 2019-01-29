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Зубы, писать и в постель!

Зубы, писать и в постель!

Страна:
Франция, 2018
 
Премьера:
в РФ 31.01.2019
 
Режиссер:
Эммануэль Жилибер
  
Актеры:
Арно Дюкре, Луиз Бургуан, Тимео Болланд, Саския де Мелу Диллэ, Лорен Ферраро, Микаэль Коэн, Колетт Крафф, Эрве Маскелье, Роби Шинаси, Джоана Прейсс
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
105 мин
  

Антуан — убежденный холостяк, соблазнитель и любитель вечеринок. Он живет в роскошных парижских апартаментах со своим приятелем Томасом. Когда Томас переезжает в Лос-Анджелес, он находит Антуану нового сожителя на замену: «Жанна, рост 170 см, голубые глаза». Описание внешности выглядит весьма соблазнительным, вот только Антуан никак не мог предположить, что обаятельная Жанна приедет не одна. С ней окажутся восьмилетний Тео и пятилетняя Лу. Вовсе не собиравшемуся становиться отцом Антуану придется испытать на себе все «прелести» семейной жизни…

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