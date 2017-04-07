TheatreHD: Золотая Маска: Война и мир. Начало романа

Страна: Россия, 2001

Режиссер: Петр Фоменко

Актеры: Галина Тюнина, Рустэм Юскаев, Карэн Бадалов, Илья Любимов, Полина Кутепова, Ксения Кутепова, Мадлен Джабраилова, Полина Агуреева, Олег Любимов

Жанр: спектакль, семейный

Продолжительноcть: 220 мин

Рассказанная театром часть романа невелика — неполный первый том. Еще по-детски взбалмошна влюбленная в Бориса Друбецкого Наташа Ростова; еще не умерла родами маленькая княжна Lize и князь Андрей только собирается в действующую армию. Война пока лишь повод для салонных разговоров и мальчишеских игр, но сердце уже пронзительно щемит от осознания хрупкости и ненадежности мирной жизни, развернувшейся на узкой полоске сцены между зрительным залом и картой военных действий, служащей в этом спектакле занавесом. Спектакль был показан на Украине, во Франции, Италии, Испании, Германии, Португалии, Швейцарии, Бельгии и США.