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TheatreHD: Золотая Маска: Война и мир. Начало романа

TheatreHD: Золотая Маска: Война и мир. Начало романа

Страна:
Россия, 2001
 
Режиссер:
Петр Фоменко
  
Актеры:
Галина Тюнина, Рустэм Юскаев, Карэн Бадалов, Илья Любимов, Полина Кутепова, Ксения Кутепова, Мадлен Джабраилова, Полина Агуреева, Олег Любимов
  
Жанр:
спектакль, семейный
  
Продолжительноcть:
220 мин
  

 

Рассказанная театром часть романа невелика — неполный первый том. Еще по-детски взбалмошна влюбленная в Бориса Друбецкого Наташа Ростова; еще не умерла родами маленькая княжна Lize и князь Андрей только собирается в действующую армию. Война пока лишь повод для салонных разговоров и мальчишеских игр, но сердце уже пронзительно щемит от осознания хрупкости и ненадежности мирной жизни, развернувшейся на узкой полоске сцены между зрительным залом и картой военных действий, служащей в этом спектакле занавесом. Спектакль был показан на Украине, во Франции, Италии, Испании, Германии, Португалии, Швейцарии, Бельгии и США.

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