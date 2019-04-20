Жертвоприношение
Страна:
Франция, Великобритания, Швеция, 1986
Премьера:
в РФ 01.05.2019
Режиссер:
Андрей Тарковский
Актеры:
Эрланд Юзефсон, Сьюзен Флитвуд, Аллан Эдвалль, Гудрун Гисладоттир, Свен Воллтер, Валери Мересс, Филиппа Францен, Томми Кьеллквист
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
149 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,91
Чем надо пожертвовать, чтобы спасти мир от надвигающейся катастрофы? Своим имуществом, своим образом жизни, а может быть, своей жизнью? Что положит герой фильма на алтарь Всемогущего Творца, если последний, конечно, существует?
Сегодня
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 мая, понедельник
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|ДКЖ Кино
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 мая, вторник
|19:10
|ДКЖ Кино
8 мая, среда
|19:10
|ДКЖ Кино
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
6 мая, понедельник
|ДКЖ Кино
|
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
7 мая, вторник
|ДКЖ Кино
|
19:10
8 мая, среда
|ДКЖ Кино
|
19:10