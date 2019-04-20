Жертвоприношение

Страна: Франция, Великобритания, Швеция, 1986

Премьера: в РФ 01.05.2019

Режиссер: Андрей Тарковский

Актеры: Эрланд Юзефсон, Сьюзен Флитвуд, Аллан Эдвалль, Гудрун Гисладоттир, Свен Воллтер, Валери Мересс, Филиппа Францен, Томми Кьеллквист

Жанр: драма

Продолжительноcть: 149 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,91

Чем надо пожертвовать, чтобы спасти мир от надвигающейся катастрофы? Своим имуществом, своим образом жизни, а может быть, своей жизнью? Что положит герой фильма на алтарь Всемогущего Творца, если последний, конечно, существует?