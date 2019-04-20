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Жертвоприношение

Жертвоприношение

Страна:
Франция, Великобритания, Швеция, 1986
 
Премьера:
в РФ 01.05.2019
 
Режиссер:
Андрей Тарковский
  
Актеры:
Эрланд Юзефсон, Сьюзен Флитвуд, Аллан Эдвалль, Гудрун Гисладоттир, Свен Воллтер, Валери Мересс, Филиппа Францен, Томми Кьеллквист
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
149 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,91
          
 

Чем надо пожертвовать, чтобы спасти мир от надвигающейся катастрофы? Своим имуществом, своим образом жизни, а может быть, своей жизнью? Что положит герой фильма на алтарь Всемогущего Творца, если последний, конечно, существует?

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