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Затерянные во льдах

Затерянные во льдах

Страна:
Исландия, 2018
 
Премьера:
в РФ 21.02.2019
 
Режиссер:
Джо Пенна
  
Актеры:
Мадс Миккельсен, Мария Тельма Смарадоттир
  
Жанр:
драма, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
97 мин
  

 

В арктической пустыне — ледяной, снежной, оторванной от мира — где температура воздуха может опускаться до 70?С, Хаксли, пилот потерпевшего крушение вертолета, отчаянно борется за жизнь. Он научился справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя. В этих условиях ему предстоит заботиться о случайной попутчице, с которой его свела судьба. Двое на краю земли — их ждет опасное путешествие и серьезная битва за выживание.

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