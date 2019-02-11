Затерянные во льдах

Страна: Исландия, 2018

Премьера: в РФ 21.02.2019

Режиссер: Джо Пенна

Актеры: Мадс Миккельсен, Мария Тельма Смарадоттир

Жанр: драма, приключения, семейный

Продолжительноcть: 97 мин

В арктической пустыне — ледяной, снежной, оторванной от мира — где температура воздуха может опускаться до 70?С, Хаксли, пилот потерпевшего крушение вертолета, отчаянно борется за жизнь. Он научился справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя. В этих условиях ему предстоит заботиться о случайной попутчице, с которой его свела судьба. Двое на краю земли — их ждет опасное путешествие и серьезная битва за выживание.