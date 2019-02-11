Затерянные во льдах
Страна:
Исландия, 2018
Премьера:
в РФ 21.02.2019
Режиссер:
Джо Пенна
Актеры:
Мадс Миккельсен, Мария Тельма Смарадоттир
Жанр:
драма, приключения, семейный
Продолжительноcть:
97 мин
В арктической пустыне — ледяной, снежной, оторванной от мира — где температура воздуха может опускаться до 70?С, Хаксли, пилот потерпевшего крушение вертолета, отчаянно борется за жизнь. Он научился справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя. В этих условиях ему предстоит заботиться о случайной попутчице, с которой его свела судьба. Двое на краю земли — их ждет опасное путешествие и серьезная битва за выживание.
Сегодня
|19:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|19:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 февраля, понедельник
|20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 февраля, вторник
|20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 февраля, среда
|20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:15
23:55
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:15
23:55
25 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:15
23:55
26 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:15
27 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:15
23:55