Заложники
Премьера:
24.08.2023
Режиссер:
Нимрод Анталь
Актеры:
Лиам Нисон, Джек Чемпион, Эмбет Дэвидц, Ариан Моайед, Мэттью Модайн, Нома Думезвени, Лилли Аспелл, Эмили Куше, Джерри Квартенг, Майкл С.Ручински, Кристиан Кернер
Жанр:
Боевик, Приключение, Криминальный
Продолжительноcть:
91 минута
Рейтинг:
6.60
Обычное утро обернулось настоящей катастрофой: отвозя детей в школу, Мэтт обнаружил бомбу у себя в машине. Чтобы выжить, ему придется слепо следовать всем инструкциям, которые отдает неизвестный. Правило только одно — не покидать транспортное средство. Но как далеко за черту закона готов зайти обычный бизнесмен? Чтобы спасти детей, сегодня ему придется нарушить все правила.
Завтра
|
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Алмаз Синема
11 сентября, понедельник
|
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Алмаз Синема
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 сентября, вторник
|
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Алмаз Синема
13 сентября, среда
|
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Алмаз Синема
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
19:00
23:45
12 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
18:00
13 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
18:45
23:45
13 - 20 сентября
22 июня - 13 сентября
31 августа - 14 сентября
20 апреля - 13 сентября
19 августа - 13 сентября
7 - 10 сентября