Премьера: 24.08.2023

Режиссер: Нимрод Анталь

Актеры: Лиам Нисон, Джек Чемпион, Эмбет Дэвидц, Ариан Моайед, Мэттью Модайн, Нома Думезвени, Лилли Аспелл, Эмили Куше, Джерри Квартенг, Майкл С.Ручински, Кристиан Кернер

Жанр: Боевик, Приключение, Криминальный

Продолжительноcть: 91 минута

Рейтинг: 6.60

Обычное утро обернулось настоящей катастрофой: отвозя детей в школу, Мэтт обнаружил бомбу у себя в машине. Чтобы выжить, ему придется слепо следовать всем инструкциям, которые отдает неизвестный. Правило только одно — не покидать транспортное средство. Но как далеко за черту закона готов зайти обычный бизнесмен? Чтобы спасти детей, сегодня ему придется нарушить все правила.