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Заложники

Заложники

Премьера:
24.08.2023
 
Режиссер:
Нимрод Анталь
  
Актеры:
Лиам Нисон, Джек Чемпион, Эмбет Дэвидц, Ариан Моайед, Мэттью Модайн, Нома Думезвени, Лилли Аспелл, Эмили Куше, Джерри Квартенг, Майкл С.Ручински, Кристиан Кернер
  
Жанр:
Боевик, Приключение, Криминальный
  
Продолжительноcть:
91 минута
  
Рейтинг:
6.60
 
 

Обычное утро обернулось настоящей катастрофой: отвозя детей в школу, Мэтт обнаружил бомбу у себя в машине. Чтобы выжить, ему придется слепо следовать всем инструкциям, которые отдает неизвестный. Правило только одно — не покидать транспортное средство. Но как далеко за черту закона готов зайти обычный бизнесмен? Чтобы спасти детей, сегодня ему придется нарушить все правила.

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