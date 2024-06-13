Заклятье. Шепот ведьм
Премьера:
13.06.2024
Режиссер:
Серик Бейсеу
Актеры:
Артур Бесчастный, Марьяна Спивак, Софья Шидловская, Игорь Грабузов, Сергей Сафронов, Валерия Кот, Кирилл Русин, Илья Виногорский, Артем Фадеев, Марина Гришакова, Иван Рысин, Семен Дорин
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
95 минут
Возрастные ограничения:
18+
Сломленный и отчаявшийся детектив расследует убийства подростков в глухой деревне — и сталкивается с жуткой потусторонней сущностью, чей шепот грозит кошмарной смертью.
13 июня, четверг
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июня, пятница
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 июня, суббота
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 июня, воскресенье
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 июня, понедельник
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 июня, вторник
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 июня, среда
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 июня, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
14 июня, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
15 июня, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
16 июня, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
17 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
18 июня, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
19 июня, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
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