Заклятье. Шепот ведьм

Премьера: 13.06.2024

Режиссер: Серик Бейсеу

Актеры: Артур Бесчастный, Марьяна Спивак, Софья Шидловская, Игорь Грабузов, Сергей Сафронов, Валерия Кот, Кирилл Русин, Илья Виногорский, Артем Фадеев, Марина Гришакова, Иван Рысин, Семен Дорин

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 95 минут

Возрастные ограничения: 18+

Сломленный и отчаявшийся детектив расследует убийства подростков в глухой деревне — и сталкивается с жуткой потусторонней сущностью, чей шепот грозит кошмарной смертью.