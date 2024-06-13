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Заклятье. Шепот ведьм

Заклятье. Шепот ведьм

Премьера:
13.06.2024
 
Режиссер:
Серик Бейсеу
  
Актеры:
Артур Бесчастный, Марьяна Спивак, Софья Шидловская, Игорь Грабузов, Сергей Сафронов, Валерия Кот, Кирилл Русин, Илья Виногорский, Артем Фадеев, Марина Гришакова, Иван Рысин, Семен Дорин
  
Жанр:
Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
95 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Сломленный и отчаявшийся детектив расследует убийства подростков в глухой деревне — и сталкивается с жуткой потусторонней сущностью, чей шепот грозит кошмарной смертью.

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