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Язычники

Язычники

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 15.02.2018
 
Режиссер:
Валерия Суркова
  
Актеры:
Елена Нестерова, Валентин Самохин, Виталия Еньшина, Татьяна Владимирова, Дмитрий Уросов, Артем Григорьев, Анна Котова
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
93 мин
  

Живет одна несчастливая семья. Отец — безработный музыкант, мать пашет на тяжелой работе, чтобы оплатить образование дочери, в доме бесконечный ремонт, с которым никак не справится сосед-алкоголик по прозвищу Боцман. До кучи нежданно-негаданно приезжает бабушка — после десяти лет скитаний по святым местам. Никто не рад внезапной гостье, раздражающей христианскими нравоучениями, но с ее появлением чудесным образом начинает налаживаться жизнь сына, невестки и даже непутевого Боцмана. Только для 19-летней внучки Кристины этот приезд спровоцирует настоящую трагедию… Так кто же такие язычники? Язычники — это те, кто беззащитен перед стихийными событиями жизни и ищет защиту в вере в чудо. Язычники — это наши современники, те из них, кто за слепой религиозностью скрывает неспособность услышать ближнего и помочь ему. Язычники — это мы, без настоящей веры в Бога, друг в друга, в себя.

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