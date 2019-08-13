Яков Бутович - знаменитый коннозаводчик Тульской губернии

В музее «Тульские самовары» пройдет лекция «Яков Иванович Бутович — знаменитый коннозаводчик Тульской губернии».

Заслуги херсонского помещика Якова Бутовича трудно перечислить — общественный деятель, учёный-ипполог, публицист. В 1909 году он приобрёл конный завод в посёлке Прилепы, где занялся разведением орловских рысаков. Яков Иванович вошёл в историю коневодства как создатель первого в России Музея лошади, где экспонировались посвящённые его любимцам произведения искусства.

В рамках лекции слушатели узнают о жизни и профессиональной деятельности Бутовича, а также о том, как формировалась его коллекция.

Стоимость: 100 р.