Высшее общество

Страна: Великобритания, Франция, Польша, США, Германия, 2018

Премьера: в РФ 11.04.2019

Режиссер: Клер Дени

Актеры: Роберт Паттинсон, Жюльет Бинош, Андре Бенджамин, Миа Гот, Ларс Айдингер, Агата Бузек, Клер Тран, Юэн Митчелл

Жанр: фантастика, драма

Продолжительноcть: 110 мин

Где-то за пределами Солнечной системы экипаж космического корабля выполняет необычную миссию. Его цель — ближайшая к Земле черная дыра. На его борту команда молодых мужчин и женщин — преступников, приговоренных к пожизненному заключению. В их числе Монте, добровольно отказавшийся от любви и интимных отношений. Обманным путем его семя вживляется одной из космических узниц. Рождается девочка, которой суждено изменить жизнь героя...