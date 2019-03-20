Высшее общество
Страна:
Великобритания, Франция, Польша, США, Германия, 2018
Премьера:
в РФ 11.04.2019
Режиссер:
Клер Дени
Актеры:
Роберт Паттинсон, Жюльет Бинош, Андре Бенджамин, Миа Гот, Ларс Айдингер, Агата Бузек, Клер Тран, Юэн Митчелл
Жанр:
фантастика, драма
Продолжительноcть:
110 мин
Где-то за пределами Солнечной системы экипаж космического корабля выполняет необычную миссию. Его цель — ближайшая к Земле черная дыра. На его борту команда молодых мужчин и женщин — преступников, приговоренных к пожизненному заключению. В их числе Монте, добровольно отказавшийся от любви и интимных отношений. Обманным путем его семя вживляется одной из космических узниц. Рождается девочка, которой суждено изменить жизнь героя...
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17 апреля, среда
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