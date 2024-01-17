Вурдалак
Премьера:
18.01.2024
Режиссер:
Адриен Бо
Актеры:
Адриен Бо, Грегуар Колен, Клер Дюбюрк, Ариана Лабед, Кейси Мотте Кляйн, Эрван Рибар, Василий Шнейдер
Жанр:
Фэнтези, Ужасы, Драматический
Продолжительноcть:
96 минут
Заблудившись в темном лесу, маркиз д’Юрфе, эмиссар короля Франции, забрел в его мрачную чащу. Там он наткнулся на один единственный дом, где его и приютили. Обитатели дома оказались столь же гостеприимными, сколь и загадочными, и, похоже, все, что им нужно, — это кровь нового гостя.
Сегодня
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 января, суббота
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 января, воскресенье
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 января, понедельник
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 января, вторник
|
22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 января, среда
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
20 января, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
21 января, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
22 января, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
23 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
24 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
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