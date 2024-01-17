Премьера: 18.01.2024

Режиссер: Адриен Бо

Актеры: Адриен Бо, Грегуар Колен, Клер Дюбюрк, Ариана Лабед, Кейси Мотте Кляйн, Эрван Рибар, Василий Шнейдер

Жанр: Фэнтези, Ужасы, Драматический

Продолжительноcть: 96 минут

Заблудившись в темном лесу, маркиз д’Юрфе, эмиссар короля Франции, забрел в его мрачную чащу. Там он наткнулся на один единственный дом, где его и приютили. Обитатели дома оказались столь же гостеприимными, сколь и загадочными, и, похоже, все, что им нужно, — это кровь нового гостя.