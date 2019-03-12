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Водяная

Водяная

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 14.03.2019
 
Режиссер:
Алексей Барыкин
  
Актеры:
Николай Невзоров, Екатерина Барыкина, Нафиса Хайруллина, Ильдус Габдрахманов, Гузель Шакирзянова, Фанис Зиганшин, Юлия Захарова
  
Жанр:
фэнтези, детский
  
Продолжительноcть:
82 мин
  

Брат и сестра приезжают с мамой из Москвы в гости к родственникам в татарскую деревню. Ночью мать похищает Водяная — ведьма, которая обитает в озере. Теперь с помощью мудреца-муллы дети пытаются разгадать тайну мистического похищения, победить колдовство и разоблачить злодеев среди реальных людей.

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