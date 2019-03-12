Водяная
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 14.03.2019
Режиссер:
Алексей Барыкин
Актеры:
Николай Невзоров, Екатерина Барыкина, Нафиса Хайруллина, Ильдус Габдрахманов, Гузель Шакирзянова, Фанис Зиганшин, Юлия Захарова
Жанр:
фэнтези, детский
Продолжительноcть:
82 мин
Брат и сестра приезжают с мамой из Москвы в гости к родственникам в татарскую деревню. Ночью мать похищает Водяная — ведьма, которая обитает в озере. Теперь с помощью мудреца-муллы дети пытаются разгадать тайну мистического похищения, победить колдовство и разоблачить злодеев среди реальных людей.
Сегодня
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|23:30
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17 марта, воскресенье
|15:45
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18 марта, понедельник
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19 марта, вторник
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20 марта, среда
|15:45
|Союз (Алексин)
|23:30
|Союз (Алексин)
Сегодня
|Союз (Алексин)
|
15:45
23:30
Завтра
|Союз (Алексин)
|
15:45
23:30
17 марта, воскресенье
|Союз (Алексин)
|
15:45
23:30
18 марта, понедельник
|Союз (Алексин)
|
15:45
23:30
19 марта, вторник
|Союз (Алексин)
|
15:45
23:30
20 марта, среда
|Союз (Алексин)
|
15:45
23:30