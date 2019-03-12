Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 14.03.2019

Режиссер: Алексей Барыкин

Актеры: Николай Невзоров, Екатерина Барыкина, Нафиса Хайруллина, Ильдус Габдрахманов, Гузель Шакирзянова, Фанис Зиганшин, Юлия Захарова

Жанр: фэнтези, детский

Продолжительноcть: 82 мин

Брат и сестра приезжают с мамой из Москвы в гости к родственникам в татарскую деревню. Ночью мать похищает Водяная — ведьма, которая обитает в озере. Теперь с помощью мудреца-муллы дети пытаются разгадать тайну мистического похищения, победить колдовство и разоблачить злодеев среди реальных людей.