Велотачки
Страна:
Испания, 2018
Премьера:
в РФ 02.05.2019
Режиссер:
Мануэль Х. Гарсиа
Актеры:
Карлос Латре, Анабель Алонсо, Мария Кьероль
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
84 мин
Добро пожаловать в Споксвилль! Небольшой городок, затерявшийся среди живописных гор, лесов и озер, в котором живут самые разные... велосипеды. Это и горный велик Спиди — смелый и быстрый почтальон, и его лучшие друзья — байк Пиньон, мечтающий стать режиссером, веселый велосипедный насос Гэсси, владеющий автомастерской, и прелестная вело-леди Монтана, которая всегда говорит только то, что думает. Волшебный и образцовый городок, наполненный чистейшим воздухом, перестает быть идеальным, когда появляется незваный гость с двигателем...
Сегодня
|11:00
|Синема Стар
Завтра
|11:00
|Синема Стар
4 мая, суббота
|11:00
|Синема Стар
5 мая, воскресенье
|11:00
|Синема Стар
6 мая, понедельник
|11:00
|Синема Стар
7 мая, вторник
|11:00
|Синема Стар
8 мая, среда
|10:30
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Стар
|
11:00
Завтра
|Синема Стар
|
11:00
4 мая, суббота
|Синема Стар
|
11:00
5 мая, воскресенье
|Синема Стар
|
11:00
6 мая, понедельник
|Синема Стар
|
11:00
7 мая, вторник
|Синема Стар
|
11:00
8 мая, среда
|Синема Стар
|
10:30