Страна: Испания, 2018

Премьера: в РФ 02.05.2019

Режиссер: Мануэль Х. Гарсиа

Актеры: Карлос Латре, Анабель Алонсо, Мария Кьероль

Жанр: мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 84 мин

Добро пожаловать в Споксвилль! Небольшой городок, затерявшийся среди живописных гор, лесов и озер, в котором живут самые разные... велосипеды. Это и горный велик Спиди — смелый и быстрый почтальон, и его лучшие друзья — байк Пиньон, мечтающий стать режиссером, веселый велосипедный насос Гэсси, владеющий автомастерской, и прелестная вело-леди Монтана, которая всегда говорит только то, что думает. Волшебный и образцовый городок, наполненный чистейшим воздухом, перестает быть идеальным, когда появляется незваный гость с двигателем...