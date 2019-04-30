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Велотачки

Велотачки

Страна:
Испания, 2018
 
Премьера:
в РФ 02.05.2019
 
Режиссер:
Мануэль Х. Гарсиа
  
Актеры:
Карлос Латре, Анабель Алонсо, Мария Кьероль
  
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
84 мин
  

Добро пожаловать в Споксвилль! Небольшой городок, затерявшийся среди живописных гор, лесов и озер, в котором живут самые разные... велосипеды. Это и горный велик Спиди — смелый и быстрый почтальон, и его лучшие друзья — байк Пиньон, мечтающий стать режиссером, веселый велосипедный насос Гэсси, владеющий автомастерской, и прелестная вело-леди Монтана, которая всегда говорит только то, что думает. Волшебный и образцовый городок, наполненный чистейшим воздухом, перестает быть идеальным, когда появляется незваный гость с двигателем...

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