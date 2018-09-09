Страна: Россия, Латвия, 2018

Премьера: в РФ 08.11.2018

Режиссер: Сергей Ливнев

Актеры: Алексей Серебряков, Даниэль Ольбрыхский, Елена Коренева, Полина Агуреева, Александр Сирин, Наталья Негода, Светлана Немоляева, Ольга Остроумова, Евгений Ткачук, Савелий Кудряшов, Авангард Леонтьев, Анна Каменкова, Сергей Дрейден, Ёла Санько

Жанр: драма

Продолжительноcть: 103 мин

Это история отца и сына. Отцу 79 лет, сыну — 53. Отец — известный дирижер. Сын — неудачливый художник. Они живут на разных концах света, и обоих это более чем устраивает. Их отношения давно превратились в любовь-ненависть. Больше ненависть, чем любовь. Отец зовет сына детской кличкой — Птицын, и это бесит сына. Сын зовет отца Ваше Величество, и это бесит отца. После того как у отца обнаруживается смертельная болезнь, мужчины начинают тяжелый путь от ненависти к любви.