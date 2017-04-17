В бой идут одни «старики»
Страна:
СССР, 1973
Режиссер:
Леонид Быков
Актеры:
Леонид Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев, Евгения Симонова, Ольга Матешко, Владимир Талашко, Алексей Смирнов, Виктор Мирошниченко, Григорий Гладий
Жанр:
комедия, драма
Продолжительноcть:
96 мин
Эта эскадрилья стала «поющей» — так капитан Титаренко подбирал себе новичков. Его «старикам» было не больше двадцати, но «желторотиков», пополнение из летных училищ ускоренного выпуска, в бой все равно, по возможности, не пускали.
Им еще многое предстояло испытать — и жар боев, и радость первой победы над врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь утраты… И настанет день, когда по команде «в бой идут одни старики» бывшие желторотики бросятся к своим самолетам…
Сегодня
|16:00
|Майский
Завтра
|18:00
|Майский
2 мая, вторник
|17:00
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3 мая, среда
|17:00
|Майский
4 мая, четверг
|17:00
|Майский
5 мая, пятница
|17:00
|Майский
6 мая, суббота
|17:00
|Майский