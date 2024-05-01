Ужас Амитивилля: Мотель призраков

Премьера: 01.05.2024

Режиссер: Майк Вилуан, Билли Кристиан

Актеры: Александра Готтардо, Кики Нарендра, Сэмюэль Панджайтан, Фанди Кристиан, Эна Пасарибу, Дви Сасоно, Бима Сена, Адинда Бретон, Джордан Омар, Абирама Путра А.

Жанр: Детективы, Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 92 минуты

Возрастные ограничения: 18+

В поисках ночлега путешественники оказываются в проклятом отеле, хозяйка которого заставляет их встретиться с настоящими ужасами.