Ужас Амитивилля: Мотель призраков
Премьера:
01.05.2024
Режиссер:
Майк Вилуан, Билли Кристиан
Актеры:
Александра Готтардо, Кики Нарендра, Сэмюэль Панджайтан, Фанди Кристиан, Эна Пасарибу, Дви Сасоно, Бима Сена, Адинда Бретон, Джордан Омар, Абирама Путра А.
Жанр:
Детективы, Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
92 минуты
Возрастные ограничения:
18+
В поисках ночлега путешественники оказываются в проклятом отеле, хозяйка которого заставляет их встретиться с настоящими ужасами.
25 июля - 7 августа
1 - 7 августа
8 - 15 августа
8 - 14 августа
6 июля - 7 августа