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Ужас Амитивилля: Мотель призраков

Ужас Амитивилля: Мотель призраков

Премьера:
01.05.2024
 
Режиссер:
Майк Вилуан, Билли Кристиан
  
Актеры:
Александра Готтардо, Кики Нарендра, Сэмюэль Панджайтан, Фанди Кристиан, Эна Пасарибу, Дви Сасоно, Бима Сена, Адинда Бретон, Джордан Омар, Абирама Путра А.
  
Жанр:
Детективы, Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
92 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

В поисках ночлега путешественники оказываются в проклятом отеле, хозяйка которого заставляет их встретиться с настоящими ужасами.

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