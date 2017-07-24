Ужас Амитивилля: Пробуждение

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 20.07.2017

Режиссер: Франк Халфун

Актеры: Дженнифер Джейсон Ли, Белла Торн, Камерон Монахэн, Дженнифер Моррисон, МакКенна Грейс, Тейлор Спрейтлер, Томас Манн, Кертвуд Смит, Хантер Голигоски, Дэн Мартино

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 85 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,36

Мать-одиночка с двумя дочерьми и сыном в коме переезжает в старый загородный дом. Скоро старшая дочь Белл замечает, что вокруг начинают происходить странные вещи. И когда ее брат внезапно выходит из комы, она понимает, что мать ей многого не договаривает. Они не просто так переехали в самый страшный дом Амитивилля.