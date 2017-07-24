Ужас Амитивилля: Пробуждение
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 20.07.2017
Режиссер:
Франк Халфун
Актеры:
Дженнифер Джейсон Ли, Белла Торн, Камерон Монахэн, Дженнифер Моррисон, МакКенна Грейс, Тейлор Спрейтлер, Томас Манн, Кертвуд Смит, Хантер Голигоски, Дэн Мартино
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
85 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,36
Мать-одиночка с двумя дочерьми и сыном в коме переезжает в старый загородный дом. Скоро старшая дочь Белл замечает, что вокруг начинают происходить странные вещи. И когда ее брат внезапно выходит из комы, она понимает, что мать ей многого не договаривает. Они не просто так переехали в самый страшный дом Амитивилля.
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