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Ужас Амитивилля: Пробуждение

Ужас Амитивилля: Пробуждение

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 20.07.2017
 
Режиссер:
Франк Халфун
  
Актеры:
Дженнифер Джейсон Ли, Белла Торн, Камерон Монахэн, Дженнифер Моррисон, МакКенна Грейс, Тейлор Спрейтлер, Томас Манн, Кертвуд Смит, Хантер Голигоски, Дэн Мартино
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
85 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,36
          
 

Мать-одиночка с двумя дочерьми и сыном в коме переезжает в старый загородный дом. Скоро старшая дочь Белл замечает, что вокруг начинают происходить странные вещи. И когда ее брат внезапно выходит из комы, она понимает, что мать ей многого не договаривает. Они не просто так переехали в самый страшный дом Амитивилля.

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