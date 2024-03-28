Уиджи. Потустороннее измерение
Премьера:
28.03.2024
Режиссер:
Карлос Гойтия, Гильермо Локхарт
Актеры:
Магуи Брави, Начо Франкаквилья, Хосефина Инес Фаринья, Хустина Себальос, Агустин Ольчезе, Пачи Лукас, Яго Ильескас, Майте Сольсона, Бретт ДельБуоно
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
75 минут
Команда блогеров-инфлюэнсеров решает провести ритуал в особняке «черной графини». Поклонница всего сверхъестественного, она бесследно исчезла после того, как ей предложили сыграть в игру, которая должна была провести ее в другое измерение. Вызывая дух графини, герои впускают в мир потусторонние силы. Выживет тот, кто сможет вернуть демонов обратно.
Сегодня
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:20
|Алмаз Синема
Завтра
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:20
|Алмаз Синема
30 марта, суббота
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Люксор Тула
|
23:40
|Алмаз Синема
31 марта, воскресенье
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:20
|Алмаз Синема
1 апреля, понедельник
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
|Алмаз Синема
2 апреля, вторник
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
|Алмаз Синема
3 апреля, среда
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
22:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:15
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
Завтра
|Алмаз Синема
|
22:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:15
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
30 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
23:40
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
31 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
22:20
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
1 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
2 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
3 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
28 марта - 3 апреля
21 марта - 3 апреля
26 марта - 3 апреля
28 декабря - 6 апреля 2023
19 августа - 31 марта 2023
18 октября - 6 апреля 2023