Уиджи. Потустороннее измерение

Премьера: 28.03.2024

Режиссер: Карлос Гойтия, Гильермо Локхарт

Актеры: Магуи Брави, Начо Франкаквилья, Хосефина Инес Фаринья, Хустина Себальос, Агустин Ольчезе, Пачи Лукас, Яго Ильескас, Майте Сольсона, Бретт ДельБуоно

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 75 минут

Команда блогеров-инфлюэнсеров решает провести ритуал в особняке «черной графини». Поклонница всего сверхъестественного, она бесследно исчезла после того, как ей предложили сыграть в игру, которая должна была провести ее в другое измерение. Вызывая дух графини, герои впускают в мир потусторонние силы. Выживет тот, кто сможет вернуть демонов обратно.