Удача Логана
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 07.09.2017
Режиссер:
Стивен Содерберг
Актеры:
Ченнинг Татум, Адам Драйвер, Дэниел Крэйг, Кэтрин Уотерстон, Сет МакФарлейн, Хилари Суонк, Кэти Холмс, Себастьян Стэн, Райли Кио, Дэвид Денман
Жанр:
комедия, криминал
Продолжительноcть:
119 мин
Братья Логан, Джимми и Клайд, планируют сложное ограбление во время гонки НАСКАР в Северной Каролине. Для этого им нужно подключить специалиста Джо Бэнга, но тот сидит в тюрьме, так что для начала нужно вызволить его из-за решетки.
Сегодня
|00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:20
|Киносити
|14:50
|Киносити
|19:20
|Киносити
|23:50
|Киносити
|00:05
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:05
Завтра
|Киносити
|
10:20
14:50
19:20
23:50
|Синема Стар
|
00:05
8 сентября, пятница
|Киносити
|
10:20
14:50
19:20
23:50
9 сентября, суббота
|Киносити
|
10:20
14:50
19:20
23:50
02:10
10 сентября, воскресенье
|Киносити
|
10:20
14:50
19:20
23:50
02:10
11 сентября, понедельник
|Киносити
|
10:20
14:50
19:20
23:50
12 сентября, вторник
|Киносити
|
10:20
14:50
19:20
23:50