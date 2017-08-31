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Удача Логана

Удача Логана

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 07.09.2017
 
Режиссер:
Стивен Содерберг
  
Актеры:
Ченнинг Татум, Адам Драйвер, Дэниел Крэйг, Кэтрин Уотерстон, Сет МакФарлейн, Хилари Суонк, Кэти Холмс, Себастьян Стэн, Райли Кио, Дэвид Денман
  
Жанр:
комедия, криминал
  
Продолжительноcть:
119 мин
  

 

Братья Логан, Джимми и Клайд, планируют сложное ограбление во время гонки НАСКАР в Северной Каролине. Для этого им нужно подключить специалиста Джо Бэнга, но тот сидит в тюрьме, так что для начала нужно вызволить его из-за решетки.

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