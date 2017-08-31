Удача Логана

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 07.09.2017

Режиссер: Стивен Содерберг

Актеры: Ченнинг Татум, Адам Драйвер, Дэниел Крэйг, Кэтрин Уотерстон, Сет МакФарлейн, Хилари Суонк, Кэти Холмс, Себастьян Стэн, Райли Кио, Дэвид Денман

Жанр: комедия, криминал

Продолжительноcть: 119 мин

Братья Логан, Джимми и Клайд, планируют сложное ограбление во время гонки НАСКАР в Северной Каролине. Для этого им нужно подключить специалиста Джо Бэнга, но тот сидит в тюрьме, так что для начала нужно вызволить его из-за решетки.