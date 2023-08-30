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Ученик чудовища

Ученик чудовища

Страна:
Япония
 
Премьера:
18.10.2018
 
Режиссер:
Мамору Хосода
  
Жанр:
Анимационный, Боевик, Приключение, Аниме
  
Продолжительноcть:
119 минут
  
Рейтинг:
6.90
 
 

В повторный прокат выходит семейное фэнтези-аниме «Ученик чудовища» Мамору Хосоды, одного из главных японских мультипликаторов современности. Сеансы пройдут как на японском языке с русскими субтитрами, так и в русском дубляже от студии Reanimedia. «Ученик чудовища» — душевная история взросления, поиска себя и обретения настоящей семьи с фантастическими приключениями в удивительном мире антропоморфных зверей. Хосода черпает вдохновение из восточной мифологии, романов воспитания и самурайских фильмов, чтобы рассказать о том, как две одинокие и потерянные души — человеческий детеныш-сирота и воин-медведь — учат друг друга быть лучше и верить в себя. «Ученик чудовища» — это не просто зрелищное и развлекательное аниме, но и очень важное размышление о том, что семья не определяется кровным родством, а поддержка и любовь обязательно помогут побороть отчаяние и развеять мрак в сердце.

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