Страна: Япония

Премьера: 18.10.2018

Режиссер: Мамору Хосода

Жанр: Анимационный, Боевик, Приключение, Аниме

Продолжительноcть: 119 минут

Рейтинг: 6.90

В повторный прокат выходит семейное фэнтези-аниме «Ученик чудовища» Мамору Хосоды, одного из главных японских мультипликаторов современности. Сеансы пройдут как на японском языке с русскими субтитрами, так и в русском дубляже от студии Reanimedia. «Ученик чудовища» — душевная история взросления, поиска себя и обретения настоящей семьи с фантастическими приключениями в удивительном мире антропоморфных зверей. Хосода черпает вдохновение из восточной мифологии, романов воспитания и самурайских фильмов, чтобы рассказать о том, как две одинокие и потерянные души — человеческий детеныш-сирота и воин-медведь — учат друг друга быть лучше и верить в себя. «Ученик чудовища» — это не просто зрелищное и развлекательное аниме, но и очень важное размышление о том, что семья не определяется кровным родством, а поддержка и любовь обязательно помогут побороть отчаяние и развеять мрак в сердце.