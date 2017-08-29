Страна: Япония, 2016

Премьера: в РФ 07.09.2017

Режиссер: Макото Синкай

Актеры: Рюносукэ Камики, Монэ Камисираиси, Рё Нарита, Аои Юки, Симадзаки Нобунага, Каито Исикава, Канон Тани, Масаки Тэрасома, Саяка Охара, Кадзухико Иноуэ

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 110 мин

Сбор в мире: $354 425 227,00

Рейтинг Кинопоиска: 8,31

Девушка из японской провинции и юноша из Токио обнаруживают, что между ними есть странная связь — они начинают «чувствовать» друг друга через сны.