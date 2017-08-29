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Страна:
Япония, 2016
 
Премьера:
в РФ 07.09.2017
 
Режиссер:
Макото Синкай
  
Актеры:
Рюносукэ Камики, Монэ Камисираиси, Рё Нарита, Аои Юки, Симадзаки Нобунага, Каито Исикава, Канон Тани, Масаки Тэрасома, Саяка Охара, Кадзухико Иноуэ
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
110 мин
  
Сбор в мире:
$354 425 227,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
8,31
          
 

Девушка из японской провинции и юноша из Токио обнаруживают, что между ними есть странная связь — они начинают «чувствовать» друг друга через сны.

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