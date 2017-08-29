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Страна:
Япония, 2016
Премьера:
в РФ 07.09.2017
Режиссер:
Макото Синкай
Актеры:
Рюносукэ Камики, Монэ Камисираиси, Рё Нарита, Аои Юки, Симадзаки Нобунага, Каито Исикава, Канон Тани, Масаки Тэрасома, Саяка Охара, Кадзухико Иноуэ
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
110 мин
Сбор в мире:
$354 425 227,00
Рейтинг Кинопоиска:
8,31
Девушка из японской провинции и юноша из Токио обнаруживают, что между ними есть странная связь — они начинают «чувствовать» друг друга через сны.
Сегодня
|14:20
|Синема Стар
|14:20
|Синема Стар
|14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|14:20
|Синема Стар
|14:20
|Синема Стар
|14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 сентября, воскресенье
|14:20
|Синема Стар
|14:20
|Синема Стар
|14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:25
|Синема Стар
|
14:20
14:20
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:25
|Синема Стар
|
14:20
14:20
3 сентября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:25
|Синема Стар
|
14:20
14:20