Три толстяка
Страна:
СССР, 1965
Режиссер:
Алексей Баталов
Актеры:
Алексей Баталов, Лина Бракните, Валентин Никулин
Жанр:
сказка, приключения
Продолжительноcть:
85 мин
Фильм-сказка о ловком канатоходце Тибуле, борющемся вместе с оружейником Просперо и всем трудовым народом против тиранов, трех Толстяков, которые управляют государством, пока маленький наследник Тутти не достиг совершеннолетия. Борцам за свободу помогают добрый доктор Гаспар и смелая девочка-акробат Суок, которой приходится изображать куклу, чтобы пробраться во дворец и освободить Просперо.
4 июля, вторник
|15:00
|Майский
5 июля, среда
|15:00
|Майский
6 июля, четверг
|15:00
|Майский
7 июля, пятница
|15:00
|Майский