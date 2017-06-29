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Три толстяка

Три толстяка

Страна:
СССР, 1965
 
 
Режиссер:
Алексей Баталов
 
Актеры:
Алексей Баталов, Лина Бракните, Валентин Никулин
 
Жанр:
сказка, приключения
 
Продолжительноcть:
85 мин
 
 

 

Фильм-сказка о ловком канатоходце Тибуле, борющемся вместе с оружейником Просперо и всем трудовым народом против тиранов, трех Толстяков, которые управляют государством, пока маленький наследник Тутти не достиг совершеннолетия. Борцам за свободу помогают добрый доктор Гаспар и смелая девочка-акробат Суок, которой приходится изображать куклу, чтобы пробраться во дворец и освободить Просперо.

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4 июля, вторник
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5 июля, среда
15:00 Майский
6 июля, четверг
15:00 Майский
7 июля, пятница
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