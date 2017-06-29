Три толстяка

Страна: СССР, 1965

Режиссер: Алексей Баталов

Актеры: Алексей Баталов, Лина Бракните, Валентин Никулин

Жанр: сказка, приключения

Продолжительноcть: 85 мин

Фильм-сказка о ловком канатоходце Тибуле, борющемся вместе с оружейником Просперо и всем трудовым народом против тиранов, трех Толстяков, которые управляют государством, пока маленький наследник Тутти не достиг совершеннолетия. Борцам за свободу помогают добрый доктор Гаспар и смелая девочка-акробат Суок, которой приходится изображать куклу, чтобы пробраться во дворец и освободить Просперо.