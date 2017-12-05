Титаник
Страна:
США, 1997
Премьера:
в РФ 05.04.2012
Режиссер:
Джеймс Кэмерон
Актеры:
Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бейтс, Фрэнсис Фишер, Билл Пэкстон
Жанр:
мелодрама, драма, экшен
Продолжительноcть:
194 мин
Бюджет:
$200 000 000,00
Сбор в России:
$13 798 282,00
Роза, девушка из состоятельной семьи, помолвлена с нелюбимым человеком. На борту гигантского лайнера «Титаник» она встречает бедного художника Джека. Молодые люди влюбляются друг в друга. Они полны надежд на будущую совместную жизнь, однако их планам так и не суждено сбыться.
Сегодня
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00