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Титаник

Титаник

Страна:
США, 1997
 
Премьера:
в РФ 05.04.2012
 
Режиссер:
Джеймс Кэмерон
  
Актеры:
Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бейтс, Фрэнсис Фишер, Билл Пэкстон
  
Жанр:
мелодрама, драма, экшен
  
Продолжительноcть:
194 мин
  
Бюджет:
$200 000 000,00
  
Сбор в России:
$13 798 282,00
 

 

Роза, девушка из состоятельной семьи, помолвлена с нелюбимым человеком. На борту гигантского лайнера «Титаник» она встречает бедного художника Джека. Молодые люди влюбляются друг в друга. Они полны надежд на будущую совместную жизнь, однако их планам так и не суждено сбыться.

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