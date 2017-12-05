Страна: США, 1997

Премьера: в РФ 05.04.2012

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Актеры: Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бейтс, Фрэнсис Фишер, Билл Пэкстон

Жанр: мелодрама, драма, экшен

Продолжительноcть: 194 мин

Бюджет: $200 000 000,00

Сбор в России: $13 798 282,00

Роза, девушка из состоятельной семьи, помолвлена с нелюбимым человеком. На борту гигантского лайнера «Титаник» она встречает бедного художника Джека. Молодые люди влюбляются друг в друга. Они полны надежд на будущую совместную жизнь, однако их планам так и не суждено сбыться.