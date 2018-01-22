TheatreHD: Женщина, не стоящая внимания

Страна: Великобритания, 2017

Режиссер: Доминик Дромгул

Актеры: Ив Бэст, Энн Рейд, Элеанор Брон, Кристал Кларк, Доминик Роуан, Эмма Филдинг, Гарри Листер-Смит, Уильям Гонт

Жанр: спектакль

Продолжительноcть: 150 мин

Обладательница премии Лоуренса Оливье Ив Бэст («Луна для пасынков судьбы», «Гедда Габлер») и номинантка на премию BAFTA Энн Рейд («Последнее танго в Галифаксе») исполняют главные роли в классической постановке пьесы Оскара Уайльда, которая открывает cезон Оскара Уайльда в кино театральной компании Classis Spring, новой труппы Доминика Дромгула, бывшего художественного руководителя театра «Глобус». Серьезная молодая американка, английский лорд с подмоченной репутацией и невинный юноша оказываются в числе гостей на декадентском домашнем вечере среди карикатурных и гротескных персонажей. По соседству живет женщина, скрывающая давний секрет. Смелый сплав остроумной комедии нравов и ибсеновской драмы, впервые поставленный на театральной сцене в 1893-м году, сигнализировал о появлении нового уверенного голоса в хоре театральных драматургов, высказывания которого не только удовлетворили тогдашнюю консервативную публику, но и не теряют актуальности до сих пор.