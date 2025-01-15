15 января: карликовая бегемотиха Му Денг отмечает полгода и покорение небес в Дубае

Доброе утро! Начинаем новый день и обязательно читаем только хорошие новости. Поехали!

Много облаков. Сегодня в Туле утром и днем ожидается небольшой снег, а воздух прогреется до 0 градусов.

В зоопарке Таиланда состоялось необычное событие: карликовой бегемотихе Му Денг исполнилось шесть месяцев! В честь этого знаменательного дня ей вручили удостоверение личности, где указаны ее имя и очаровательная фотография. Му Денг, ставшая настоящей звездой социальных сетей, продолжает покорять сердца своих поклонников.

Но это еще не все! Сотрудники зоопарка решили устроить аукцион, на котором выставили уникальные отпечатки лап Му Денг. Участие в торгах уже вызвало большой интерес среди фанатов бегемотихи , которые готовы побороться за этот оригинальный сувенир.

Сегодня в наушниках МакSим - Дорога.

Эстонский канатоходец Яан Роозе совершил безумный трюк, пройдя по 100-метровому канату, натянутому между небоскребами Jumeirah Emirates Towers в Дубае. Этот смелый поступок стал особенно значимым для спортсмена, так как он совершил его в день своего 33-летия.

На высоте 224 метров Яан прошел по канату дважды — сначала от одной башни к другой, а затем вернулся обратно. Его мастерство и уверенность в себе привлекли внимание многочисленных зрителей, которые пришли поддержать его.

Роозе уже трижды становился чемпионом мира по слэклайну, и этот трюк стал очередным доказательством его выдающихся навыков и смелости.

В этой фотоподборке мы представляем вам удивительные и забавные ледяные скульптуры, которые не только поражают своим мастерством, но и вызывают улыбку.

Завораживающего настроения!