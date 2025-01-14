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Утро в Туле
14 января: 46-летний новогодний подарок и протеиновое пиво

14 января: 46-летний новогодний подарок и протеиновое пиво

Доброе утро! Для хорошего начала дня нужно обязательно читать только хорошие новости. Поехали!

Сегодня в Туле ожидается небольшой снег, а воздух опустится до -5 градусов.

53-летний Тим Кинг из США стал обладателем уникального новогоднего подарка, который его родители подготовили для него почти полвека назад. Во время ремонта дома родителей, Тим обнаружил ярко упакованную коробку, спрятанную в одной из стен.

Как выяснилось, в детстве ему не подарили набор игрушечных самолетов, который он так ждал. Родители, вероятно, решили спрятать игрушки на чердаке, но коробка случайно провалилась в щель и оказалась между стенами. 

Эта находка не только вызвала у Тима ностальгические воспоминания о детстве, но и стала символом того, как время может скрывать неожиданные сюрпризы. Теперь он планирует сохранить этот подарок как память о родителях и их любви.

Просыпаемся вместе с группой КОРНИ - Наперегонки с ветром.

В социальных сетях активно обсуждается новый белковый напиток — протеиновое пиво. Одним из ярких представителей этого направления стало пиво марки Viking House, предлагающее два уникальных вкуса: эль со вкусом ананаса и классическое New England IPA. 

Протеиновое пиво можно приобрести на маркетплейсах, где упаковка из четырех банок стоит около 400 рублей за каждую. Однако стоит ли доверять обещаниям производителей и действительно ли это пиво может стать полезной альтернативой традиционным напиткам? Вопросы о составе и реальном содержании белка остаются открытыми, что заставляет потребителей проявлять осторожность при выборе новинки.

Приготовьтесь к тому, чтобы восхититься грацией и одновременно посмеяться над неуклюжестью котиков. Ведь они — это не только милота, но и неиссякаемый источник вдохновения для хорошего настроения!

Забавного настроения!

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вчера, в 06:00 +1

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