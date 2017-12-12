TheatreHD: Варьете

Страна: Великобритания, 2017

Премьера: в РФ 19.12.2017

Режиссер: Доминик Кук

Актеры: Имелда Стонтон, Трейси Беннетт, Джани Ди

Жанр: спектакль

Продолжительноcть: 150 мин

Нью-Йорк, 1971 год. На сцене театра Вайсманна проходит вечеринка. Завтра бывшее когда-то культовым здание будет разрушено. Спустя тридцать лет после их последнего выступления девушки из варьете собираются, чтобы выпить немного, спеть несколько песен и поведать друг другу разные небылицы о себе.