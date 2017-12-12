TheatreHD: Варьете
Страна:
Великобритания, 2017
Премьера:
в РФ 19.12.2017
Режиссер:
Доминик Кук
Актеры:
Имелда Стонтон, Трейси Беннетт, Джани Ди
Жанр:
спектакль
Продолжительноcть:
150 мин
Нью-Йорк, 1971 год. На сцене театра Вайсманна проходит вечеринка. Завтра бывшее когда-то культовым здание будет разрушено. Спустя тридцать лет после их последнего выступления девушки из варьете собираются, чтобы выпить немного, спеть несколько песен и поведать друг другу разные небылицы о себе.
Сегодня
|19:00
|ДКЖкино
Сегодня
|ДКЖкино
|
19:00