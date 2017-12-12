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TheatreHD: Варьете

TheatreHD: Варьете

Страна:
Великобритания, 2017
 
Премьера:
в РФ 19.12.2017
 
Режиссер:
Доминик Кук
  
Актеры:
Имелда Стонтон, Трейси Беннетт, Джани Ди
  
Жанр:
спектакль
  
Продолжительноcть:
150 мин
  

Нью-Йорк, 1971 год. На сцене театра Вайсманна проходит вечеринка. Завтра бывшее когда-то культовым здание будет разрушено. Спустя тридцать лет после их последнего выступления девушки из варьете собираются, чтобы выпить немного, спеть несколько песен и поведать друг другу разные небылицы о себе.

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