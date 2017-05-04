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TheatreHD: Одержимость

TheatreHD: Одержимость

Страна:
Великобритания, 2017
 
Премьера:
в РФ 11.05.2017
 
Режиссер:
Иво ван Хове
  
Актеры:
Джуд Лоу
  
Жанр:
спектакль
  
Продолжительноcть:
180 мин
  

 

Совместная постановка театра «Барбикан» и Toneelgroep Amsterdam. По мотивам фильма Лукино Висконти, основанного на романе Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды». Режиссер — Иво ван Хове. В главной роли — Джуд Лоу. Джино по своей натуре — бродяга и кочевник, неряшливо одетый, но внешне невероятно привлекательный. У придорожного кафе он знакомится с парой супругов, Джузеппе и Джованной. Джино и Джованна поддаются взаимному влечению, и между ними возникает бурный роман. Они решают избавиться от третьего лишнего — мужа Джованны. Но в этой леденящей кровь истории о разрушительной страсти преступление еще больше отдаляет любовников друг от друга.

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