TheatreHD: Макбет
Страна:
Великобритания, 2013
Режиссер:
Ив Бэст
Актеры:
Джозеф Миллсон, Саманта Спайро, Гоун Грэйнджер, Стюарт Боумэн, Фил Камбас, Билли Бойд, Бетти Борн
Жанр:
спектакль
Продолжительноcть:
170 мин
Когда три ведьмы предсказывают Макбету, что вскоре он получит шотландский трон, Макбет и его жена решают сделать все, чтобы это предсказание сбылось — и замышляют коварное убийство короля Дункана. Однако, чтобы сохранить власть, Макбету придется совершить еще несколько зверских убийств — лишить жизни своего старого друга Банко и всех тех, кто встанет на его пути к заветной цели.