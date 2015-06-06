TheatreHD: Макбет

Страна: Великобритания, 2013

Режиссер: Ив Бэст

Актеры: Джозеф Миллсон, Саманта Спайро, Гоун Грэйнджер, Стюарт Боумэн, Фил Камбас, Билли Бойд, Бетти Борн

Жанр: спектакль

Продолжительноcть: 170 мин

Когда три ведьмы предсказывают Макбету, что вскоре он получит шотландский трон, Макбет и его жена решают сделать все, чтобы это предсказание сбылось — и замышляют коварное убийство короля Дункана. Однако, чтобы сохранить власть, Макбету придется совершить еще несколько зверских убийств — лишить жизни своего старого друга Банко и всех тех, кто встанет на его пути к заветной цели.