афиша
афиша
Регистрация
TheatreHD: Макбет

TheatreHD: Макбет

Страна:
Великобритания, 2013
 
Режиссер:
Ив Бэст
  
Актеры:
Джозеф Миллсон, Саманта Спайро, Гоун Грэйнджер, Стюарт Боумэн, Фил Камбас, Билли Бойд, Бетти Борн
  
Жанр:
спектакль
  
Продолжительноcть:
170 мин
  

Когда три ведьмы предсказывают Макбету, что вскоре он получит шотландский трон, Макбет и его жена решают сделать все, чтобы это предсказание сбылось — и замышляют коварное убийство короля Дункана. Однако, чтобы сохранить власть, Макбету придется совершить еще несколько зверских убийств — лишить жизни своего старого друга Банко и всех тех, кто встанет на его пути к заветной цели.

0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.