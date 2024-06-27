Темные воды
Страна:
Япония
Премьера:
27.06.2024
Режиссер:
Хидэо Наката
Актеры:
Хитоми Куроки, Рио Канно, Сигэмицу Оги, Мирэй Огути, Асами Мидзукава, Фумие Кохината, Ю Токуй, Майко Асано, Синдзи Номура, Кирико Симидзу
Жанр:
Детективы, Ужасы, Драматический
Продолжительноcть:
101 минута
Возрастные ограничения:
18+
Рейтинг:
6.80
После сложного развода Ёсими с маленькой дочерью пытаются начать жизнь сначала. Они заселяются в новую квартиру, которая на первый взгляд выглядит вполне нормальной. Но с потолка постоянно капает вода, а сырость, кажется, пропитала все вокруг. В разных местах появляется детская красная сумочка, а потом и ее обладательница — Мицуко, пропавшая без вести два года назад…
Сегодня
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19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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