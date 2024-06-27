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Темные воды

Темные воды

Страна:
Япония
 
Премьера:
27.06.2024
 
Режиссер:
Хидэо Наката
  
Актеры:
Хитоми Куроки, Рио Канно, Сигэмицу Оги, Мирэй Огути, Асами Мидзукава, Фумие Кохината, Ю Токуй, Майко Асано, Синдзи Номура, Кирико Симидзу
  
Жанр:
Детективы, Ужасы, Драматический
  
Продолжительноcть:
101 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
6.80
 
 

После сложного развода Ёсими с маленькой дочерью пытаются начать жизнь сначала. Они заселяются в новую квартиру, которая на первый взгляд выглядит вполне нормальной. Но с потолка постоянно капает вода, а сырость, кажется, пропитала все вокруг. В разных местах появляется детская красная сумочка, а потом и ее обладательница — Мицуко, пропавшая без вести два года назад…

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