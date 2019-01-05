Темное зеркало

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 10.01.2019

Режиссер: Асаф Бернштейн

Актеры: Джейсон Айзекс, Харрисон Гилбертсон, Мира Сорвино, Индиа Айсли, Пенелопа Митчелл, Адам Хертиг, Кристен Харрис, Джон С. МакДональд, Кристина Сеговиа, Коннор Питерсон

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 103 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,56

У Марии нет друзей, и даже родители считают ее неудачницей. Свои секреты и обиды она доверяет только своему отражению в зеркале, демону-двойнику, который воплощает темную сторону ее души. Но как изменится жизнь Марии, если она выпустит своих демонов наружу и позволит им осуществить ее тайные желания?