Темное зеркало
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 10.01.2019
Режиссер:
Асаф Бернштейн
Актеры:
Джейсон Айзекс, Харрисон Гилбертсон, Мира Сорвино, Индиа Айсли, Пенелопа Митчелл, Адам Хертиг, Кристен Харрис, Джон С. МакДональд, Кристина Сеговиа, Коннор Питерсон
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
103 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,56
У Марии нет друзей, и даже родители считают ее неудачницей. Свои секреты и обиды она доверяет только своему отражению в зеркале, демону-двойнику, который воплощает темную сторону ее души. Но как изменится жизнь Марии, если она выпустит своих демонов наружу и позволит им осуществить ее тайные желания?
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