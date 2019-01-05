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Темное зеркало

Темное зеркало

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 10.01.2019
 
Режиссер:
Асаф Бернштейн
  
Актеры:
Джейсон Айзекс, Харрисон Гилбертсон, Мира Сорвино, Индиа Айсли, Пенелопа Митчелл, Адам Хертиг, Кристен Харрис, Джон С. МакДональд, Кристина Сеговиа, Коннор Питерсон
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
103 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,56
          
 

У Марии нет друзей, и даже родители считают ее неудачницей. Свои секреты и обиды она доверяет только своему отражению в зеркале, демону-двойнику, который воплощает темную сторону ее души. Но как изменится жизнь Марии, если она выпустит своих демонов наружу и позволит им осуществить ее тайные желания?

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