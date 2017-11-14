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Тельма

Тельма

Страна:
Франция, Швеция, Дания, Норвегия, 2017
 
Премьера:
в РФ 23.11.2017
 
Режиссер:
Йоаким Триер
  
Актеры:
Элли Харбоа, Эллен Доррит Петерсен, Хенрик Рафаелсен, Ванесса Боргли
  
Жанр:
мелодрама, фантастика
  
Продолжительноcть:
116 мин
  

Юная Тельма влюбляется. Пробуждающиеся чувства внезапно высвобождают ее пугающие темные способности. Когда подруга Тельмы пропадает, девушка осознает, что это может быть ее виной...

 

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