Страна: Франция, Швеция, Дания, Норвегия, 2017

Премьера: в РФ 23.11.2017

Режиссер: Йоаким Триер

Актеры: Элли Харбоа, Эллен Доррит Петерсен, Хенрик Рафаелсен, Ванесса Боргли

Жанр: мелодрама, фантастика

Продолжительноcть: 116 мин

Юная Тельма влюбляется. Пробуждающиеся чувства внезапно высвобождают ее пугающие темные способности. Когда подруга Тельмы пропадает, девушка осознает, что это может быть ее виной...