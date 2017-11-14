Тельма
Страна:
Франция, Швеция, Дания, Норвегия, 2017
Премьера:
в РФ 23.11.2017
Режиссер:
Йоаким Триер
Актеры:
Элли Харбоа, Эллен Доррит Петерсен, Хенрик Рафаелсен, Ванесса Боргли
Жанр:
мелодрама, фантастика
Продолжительноcть:
116 мин
Юная Тельма влюбляется. Пробуждающиеся чувства внезапно высвобождают ее пугающие темные способности. Когда подруга Тельмы пропадает, девушка осознает, что это может быть ее виной...
Сегодня
|18:00
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Завтра
|18:00
|ДКЖкино
25 ноября, суббота
|18:00
|ДКЖкино
26 ноября, воскресенье
|18:00
|ДКЖкино
27 ноября, понедельник
|18:00
|ДКЖкино
28 ноября, вторник
|18:00
|ДКЖкино
29 ноября, среда
|22:20
|ДКЖкино