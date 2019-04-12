Так начиналась легенда

Кинематографическая повесть о мальчике из деревни Клушино на Смоленщине — о детских годах Юрия Гагарина, первого космонавта мира. Фильм повествует о детстве Юрия Гагарина, о той поре жизни, которая, по собственным его словам, сыграла важную роль в формировании его характера: война, оккупация их села немцами, голод, угон в Германию старшего брата и сестры, изгнание фашистов из Смоленщины, переезд семьи в город Гжатск.

Вход свободный.