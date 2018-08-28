Тайная жизнь пингвинов
Страна:
Япония, 2018
Премьера:
в РФ 06.09.2018
Режиссер:
Исида Хироясу
Актеры:
Кана Кита, Ю Аои
Жанр:
аниме, семейный
Продолжительноcть:
118 мин
Любознательный четвероклассник Аояма ведет дневник, куда записывает все свои открытия и эксперименты. Однажды в его родном городе вдали от морского побережья необъяснимым образом появляются пингвины. А на окраине города возникает некая неземная океаническая сфера. Мальчик берется разгадать этот удивительный феномен, который оказывается связан не только с его жизнью, но и с судьбой всего мира.
3 сентября, понедельник
|14:30
|ДКЖкино
4 сентября, вторник
|14:30
|ДКЖкино
5 сентября, среда
|14:30
|ДКЖкино