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Тайная жизнь пингвинов

Тайная жизнь пингвинов

Страна:
Япония, 2018
 
Премьера:
в РФ 06.09.2018
 
Режиссер:
Исида Хироясу
  
Актеры:
Кана Кита, Ю Аои
  
Жанр:
аниме, семейный
  
Продолжительноcть:
118 мин
  

Любознательный четвероклассник Аояма ведет дневник, куда записывает все свои открытия и эксперименты. Однажды в его родном городе вдали от морского побережья необъяснимым образом появляются пингвины. А на окраине города возникает некая неземная океаническая сфера. Мальчик берется разгадать этот удивительный феномен, который оказывается связан не только с его жизнью, но и с судьбой всего мира.

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