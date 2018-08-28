Тайная жизнь пингвинов

Страна: Япония, 2018

Премьера: в РФ 06.09.2018

Режиссер: Исида Хироясу

Актеры: Кана Кита, Ю Аои

Жанр: аниме, семейный

Продолжительноcть: 118 мин

Любознательный четвероклассник Аояма ведет дневник, куда записывает все свои открытия и эксперименты. Однажды в его родном городе вдали от морского побережья необъяснимым образом появляются пингвины. А на окраине города возникает некая неземная океаническая сфера. Мальчик берется разгадать этот удивительный феномен, который оказывается связан не только с его жизнью, но и с судьбой всего мира.