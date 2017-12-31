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Тайная жизнь насекомых

Тайная жизнь насекомых

Страна:
Франция, Люксембург, 2017
 
Премьера:
в РФ 07.01.2018
 
Режиссер:
Арно Бурон, Антун Крингс
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
88 мин
  

Добро пожаловать в мир букашек: здесь у каждого — своя роль, все движется по своим правилам и законам, бурлит жизнь, полная взлетов и падений, радостей и печалей. Если заглянуть под листик или отодвинуть травинку, можно узнать все секреты таинственного мира насекомых. Надо лишь чуть-чуть напрячь воображение…

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