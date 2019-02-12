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Святая Агата

Святая Агата

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 14.02.2019
 
Режиссер:
Даррен Линн Боусман
  
Актеры:
Сабрина Керн, Кэролин Хеннеси, Кортни Хэлверсон, Сет Майклс, Трин Миллер, Линдсэй Сейм, Шоун Флетчер, Джэйсон Уорнер Смит, Максимус Мёрра, Марша Фи Бергер
  
Жанр:
ужасы, мистика
  
Продолжительноcть:
103 мин
  

 

50-е годы XX века, маленький городок в штате Джорджия. Беременная мошенница по имени Агата, будучи в бегах, ищет убежища в монастыре. Поначалу это место кажется идеальным для того, чтобы завести ребенка, но вскоре героине открываются его ужасные тайны. Агату ждет настоящее испытание, когда она выяснит страшную правду о монастыре.

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