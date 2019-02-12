Святая Агата
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 14.02.2019
Режиссер:
Даррен Линн Боусман
Актеры:
Сабрина Керн, Кэролин Хеннеси, Кортни Хэлверсон, Сет Майклс, Трин Миллер, Линдсэй Сейм, Шоун Флетчер, Джэйсон Уорнер Смит, Максимус Мёрра, Марша Фи Бергер
Жанр:
ужасы, мистика
Продолжительноcть:
103 мин
50-е годы XX века, маленький городок в штате Джорджия. Беременная мошенница по имени Агата, будучи в бегах, ищет убежища в монастыре. Поначалу это место кажется идеальным для того, чтобы завести ребенка, но вскоре героине открываются его ужасные тайны. Агату ждет настоящее испытание, когда она выяснит страшную правду о монастыре.
Сегодня
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 февраля, воскресенье
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 февраля, понедельник
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 февраля, вторник
|23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 февраля, среда
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:25
17 февраля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
18 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
19 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
20 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50