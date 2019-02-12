Святая Агата

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 14.02.2019

Режиссер: Даррен Линн Боусман

Актеры: Сабрина Керн, Кэролин Хеннеси, Кортни Хэлверсон, Сет Майклс, Трин Миллер, Линдсэй Сейм, Шоун Флетчер, Джэйсон Уорнер Смит, Максимус Мёрра, Марша Фи Бергер

Жанр: ужасы, мистика

Продолжительноcть: 103 мин

50-е годы XX века, маленький городок в штате Джорджия. Беременная мошенница по имени Агата, будучи в бегах, ищет убежища в монастыре. Поначалу это место кажется идеальным для того, чтобы завести ребенка, но вскоре героине открываются его ужасные тайны. Агату ждет настоящее испытание, когда она выяснит страшную правду о монастыре.