Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 31.08.2017

Режиссер: Роэль Рейн, Билл Джирхарт

Актеры: Соня Балморес, Изабель Корниш, Эме Иквуакор, Кен Люн, Энсон Маунт, Майк Мо, Иван Реон, Серинда Свон, Эллен Воглом, Генри Йен Кьюсик

Жанр: фантастика, боевик

Продолжительноcть: 90 мин

Сериал Marvel «Сверхлюди» («Inhumans») рассказывает о неизвестных ранее захватывающих приключениях королевской семьи под предводительством Черного Грома (Black Bolt) — таинственного короля Сверхлюдей (Inhumans), чей голос настолько могуч, что даже его малейший шепот способен разрушить город. Военный переворот вносит раскол в королевскую семью Сверхлюдей, и они едва успевают бежать на Гавайские острова. Там их контакт с окружающим миром и людьми принимает неожиданный поворот, и теперь их задача — найти способ воссоединиться, чтобы вернуться домой и спасти свою расу.