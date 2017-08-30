Сверхлюди
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 31.08.2017
Режиссер:
Роэль Рейн, Билл Джирхарт
Актеры:
Соня Балморес, Изабель Корниш, Эме Иквуакор, Кен Люн, Энсон Маунт, Майк Мо, Иван Реон, Серинда Свон, Эллен Воглом, Генри Йен Кьюсик
Жанр:
фантастика, боевик
Продолжительноcть:
90 мин
Сериал Marvel «Сверхлюди» («Inhumans») рассказывает о неизвестных ранее захватывающих приключениях королевской семьи под предводительством Черного Грома (Black Bolt) — таинственного короля Сверхлюдей (Inhumans), чей голос настолько могуч, что даже его малейший шепот способен разрушить город. Военный переворот вносит раскол в королевскую семью Сверхлюдей, и они едва успевают бежать на Гавайские острова. Там их контакт с окружающим миром и людьми принимает неожиданный поворот, и теперь их задача — найти способ воссоединиться, чтобы вернуться домой и спасти свою расу.
Сегодня
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 сентября, суббота
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
13:00
14:40
16:20
18:00
19:40
21:20
23:00
00:40
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
13:00
14:40
16:20
18:00
19:40
21:20
23:00
00:40
2 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
13:00
14:40
16:20
18:00
19:40
21:20
23:00
00:40