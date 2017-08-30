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Сверхлюди

Сверхлюди

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 31.08.2017
 
Режиссер:
Роэль Рейн, Билл Джирхарт
  
Актеры:
Соня Балморес, Изабель Корниш, Эме Иквуакор, Кен Люн, Энсон Маунт, Майк Мо, Иван Реон, Серинда Свон, Эллен Воглом, Генри Йен Кьюсик
  
Жанр:
фантастика, боевик
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

Сериал Marvel «Сверхлюди» («Inhumans») рассказывает о неизвестных ранее захватывающих приключениях королевской семьи под предводительством Черного Грома (Black Bolt) — таинственного короля Сверхлюдей (Inhumans), чей голос настолько могуч, что даже его малейший шепот способен разрушить город. Военный переворот вносит раскол в королевскую семью Сверхлюдей, и они едва успевают бежать на Гавайские острова. Там их контакт с окружающим миром и людьми принимает неожиданный поворот, и теперь их задача — найти способ воссоединиться, чтобы вернуться домой и спасти свою расу.

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Сегодня
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 сентября, суббота
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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