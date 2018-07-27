Судная ночь. Начало
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 02.08.2018
Режиссер:
Герард МакМюррей
Актеры:
Мариса Томей, Лекс Скотт Дэвис, Лорен Луна Велес, Мелони Диас, Мо, Стив Харрис, Патрик Дарро, И’лан Ноэль, Куррат Анн Кадвани, Чина Лэйн
Жанр:
ужасы, боевик
Продолжительноcть:
97 мин
Хотели бы вы жить в идеальном мире, где нет преступности, безработицы и войн? Единственная плата за такое счастливое будущее — это одна ночь абсолютного беззакония в году. Ночь, когда дозволено всё. Согласны поучаствовать в таком социальном эксперименте?
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