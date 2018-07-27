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Судная ночь. Начало

Судная ночь. Начало

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 02.08.2018
 
Режиссер:
Герард МакМюррей
  
Актеры:
Мариса Томей, Лекс Скотт Дэвис, Лорен Луна Велес, Мелони Диас, Мо, Стив Харрис, Патрик Дарро, И’лан Ноэль, Куррат Анн Кадвани, Чина Лэйн
  
Жанр:
ужасы, боевик
  
Продолжительноcть:
97 мин
  

Хотели бы вы жить в идеальном мире, где нет преступности, безработицы и войн? Единственная плата за такое счастливое будущее — это одна ночь абсолютного беззакония в году. Ночь, когда дозволено всё. Согласны поучаствовать в таком социальном эксперименте?

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