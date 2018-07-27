Судная ночь. Начало

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 02.08.2018

Режиссер: Герард МакМюррей

Актеры: Мариса Томей, Лекс Скотт Дэвис, Лорен Луна Велес, Мелони Диас, Мо, Стив Харрис, Патрик Дарро, И’лан Ноэль, Куррат Анн Кадвани, Чина Лэйн

Жанр: ужасы, боевик

Продолжительноcть: 97 мин

Хотели бы вы жить в идеальном мире, где нет преступности, безработицы и войн? Единственная плата за такое счастливое будущее — это одна ночь абсолютного беззакония в году. Ночь, когда дозволено всё. Согласны поучаствовать в таком социальном эксперименте?