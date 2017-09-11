Статус Брэда
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 14.09.2017
Режиссер:
Майк Уайт
Актеры:
Бен Стиллер, Остин Абрамс, Дженна Фишер, Майкл Шин, Джемейн Клемент, Люк Уилсон, Майк Уайт, Луиза Ли, Хавьер Гробет
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
101 мин
У Брэда есть достойная работа и любящая семья, однако мужчине не дают покоя достижения его бывших одноклассников. Во время поездки с сыном по различным колледжам он встречает своих школьных знакомых и мучается чувством, будто он — неудачник, наделавший в жизни массу ошибок.
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