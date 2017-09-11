Статус Брэда

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 14.09.2017

Режиссер: Майк Уайт

Актеры: Бен Стиллер, Остин Абрамс, Дженна Фишер, Майкл Шин, Джемейн Клемент, Люк Уилсон, Майк Уайт, Луиза Ли, Хавьер Гробет

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 101 мин

У Брэда есть достойная работа и любящая семья, однако мужчине не дают покоя достижения его бывших одноклассников. Во время поездки с сыном по различным колледжам он встречает своих школьных знакомых и мучается чувством, будто он — неудачник, наделавший в жизни массу ошибок.